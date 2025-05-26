Зеленский срочно посетит Берлин для обсуждения с Мерцем переговоров Украина-рф - Spiegel

Спонтанно запланированный визит президента Украины Зеленского в столицу Германии на этой неделе связан с обсуждением следующих шагов, в контексте будущих технических переговоров между Украиной и рф. Передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

В среду в столице ФРГ, Берлине, ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно недавно, и как указывает Spiegel, - причиной неожиданного визита Зеленского является приглашение Фридриха Мерца "обсудить на личной встрече" возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и россией. Мерц также проинформирует президента Украины о планах по новому пакету санкций ЕС против РФ.

Новый пакет санкций в частности имеет целью усилить давление на москву для "проведения серьезных переговоров", пишет издание.

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Мерц и Зеленский, вероятно, обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Также этот визит должен поддержать импульс в европейских усилиях по отношениям с рф, и переговоров Киева и москвы.

Надежда на прекращение огня

В материале Spiegel указывается, что с точки зрения Мерца, и предстоящий визит Зеленского и соответствующие обсуждения, вероятно, символизируют планы "достичь прекращения огня в российско-украинской войне", по крайней мере канцлер Германии не оставляет своих усилий в этом контексте.

Справка

Мерц посещал Киев сразу после своей инаугурации вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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С тех пор он работает с европейцами над усилением давления на россию, чтобы она сначала согласилась на 30-дневное прекращение огня, а затем начала серьезные переговоры с Украиной.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, призвав Китай присоединиться к усилиям по прекращению огня в российско-украинской войне.

В кремле сообщили, что работа над проектом меморандума о прекращении огня с Украиной продолжается.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп осознает ложь путина о мирных намерениях в Украине.