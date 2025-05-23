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The Guardian

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Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти мирним переговорам між росією та Україною – ЗМІ

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, закликавши Китай долучитися до зусиль з припинення вогню в російсько-українській війні.

Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти мирним переговорам між росією та Україною – ЗМІ

Канцлер Німеччини провів телефонну розмову з головою КНР. Мерц закликав Сі долучитися до зусиль із досягнення перемир’я в російсько-українській війні, передає УНН з посиланням на Bild.

Деталі

У п’ятницю, 23 травня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном після вступу на посаду.

Канцлер доповів про спільні зусилля Європи та США для досягнення швидкого припинення вогню 

– розповів представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

В офісі Мерца також повідомили, що під час телефоноі розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Китай "підтримати ці зусилля".

Макрон і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні: Франція та Китай мають спільну мету22.05.25, 20:38 • 8760 переглядiв

Нагадаємо

Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення консенсусу щодо політичного врегулювання війни в Україні. МЗС Китаю запевнило, що прагне сприяти мирному врегулюванню всіх суперечок.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
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Німеччина
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