Мерц закликав Сі Цзіньпіна сприяти мирним переговорам між росією та Україною – ЗМІ
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, закликавши Китай долучитися до зусиль з припинення вогню в російсько-українській війні.
Канцлер Німеччини провів телефонну розмову з головою КНР. Мерц закликав Сі долучитися до зусиль із досягнення перемир’я в російсько-українській війні, передає УНН з посиланням на Bild.
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У п’ятницю, 23 травня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном після вступу на посаду.
Канцлер доповів про спільні зусилля Європи та США для досягнення швидкого припинення вогню
В офісі Мерца також повідомили, що під час телефоноі розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Китай "підтримати ці зусилля".
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