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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Макрон і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні: Франція та Китай мають спільну мету

Київ • УНН

 • 1946 перегляди

Еммануель Макрон повідомив про телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, де обговорили війну в Україні та економічні відносини. Обидва лідери прагнуть міцного миру та співпрацюватимуть для його досягнення.

Макрон і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні: Франція та Китай мають спільну мету

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої, зокрема обговорили війну росії проти України. Макрон наголосив, що Франція та Китай мають спільну мету - тривалий і міцний мир. Про це Макрон написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Напередодні моєї поїздки до Південно-Східної Азії я говорив сьогодні з президентом Сі Цзіньпіном про наші торгівельні відносини та ключові міжнародні питання. Я підтвердив бажання Франції продовжувати будувати міцні економічні відносини з Китаєм. У зв'язку з цим ми вітаємо китайські інвестиції у Франції. Тому наші компанії повинні отримувати вигоду від чесних умов конкуренції в обох наших країнах. Це ключовий момент

- написав Макрон.

Він також розповів, що обговорив війну росії проти України.

Щодо війни, яку веде росія в Україні, ми маємо спільну мету: тривалий і міцний мир. Він починається з негайного та безумовного припинення вогню. Ми також повинні досягти прогресу на шляху до політичного рішення, здатного забезпечити мир і безпеку для всіх на Близькому Сході. Ми працюватимемо з Китаєм над підготовкою Конференції з вирішення проблеми двох держав, запланованої на червень у Нью-Йорку, де Франція разом із Саудівською Аравією є співголовою

- додав Макрон.

Нагадаємо

Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення консенсусу щодо політичного врегулювання війни в Україні. МЗС Китаю запевнило, що прагне сприяти мирному врегулюванню всіх суперечок.

Павло Башинський

Павло Башинський

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