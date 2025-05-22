Макрон і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні: Франція та Китай мають спільну мету

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої, зокрема обговорили війну росії проти України. Макрон наголосив, що Франція та Китай мають спільну мету - тривалий і міцний мир. Про це Макрон написав в соцмережі Х, передає УНН.

Напередодні моєї поїздки до Південно-Східної Азії я говорив сьогодні з президентом Сі Цзіньпіном про наші торгівельні відносини та ключові міжнародні питання. Я підтвердив бажання Франції продовжувати будувати міцні економічні відносини з Китаєм. У зв'язку з цим ми вітаємо китайські інвестиції у Франції. Тому наші компанії повинні отримувати вигоду від чесних умов конкуренції в обох наших країнах. Це ключовий момент

Він також розповів, що обговорив війну росії проти України.

Щодо війни, яку веде росія в Україні, ми маємо спільну мету: тривалий і міцний мир. Він починається з негайного та безумовного припинення вогню. Ми також повинні досягти прогресу на шляху до політичного рішення, здатного забезпечити мир і безпеку для всіх на Близькому Сході. Ми працюватимемо з Китаєм над підготовкою Конференції з вирішення проблеми двох держав, запланованої на червень у Нью-Йорку, де Франція разом із Саудівською Аравією є співголовою