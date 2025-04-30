Китай готовий сприяти врегулюванню війни в Україні політичним шляхом - МЗС країни
Київ • УНН
Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення консенсусу щодо політичного врегулювання війни в Україні. МЗС Китаю запевнило, що прагне сприяти мирному врегулюванню всіх суперечок.
Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством задля досягнення консенсусу щодо політичного врегулювання війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, на зустрічі глав МЗС країн-учасниць і партнерів БРІКС у Ріо-де-Жанейро, пише УНН.
Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством для досягнення міжнародного консенсусу щодо політичного вирішення української кризи і продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні справжнього миру
Також в МЗС Китаю запевнили, що прагнуть сприяти мирному врегулюванню всіх суперечок, відстоюючи концепцію спільної і стійкої безпеки.
Ми повинні сприяти мирному врегулюванню суперечок. Ми будемо практикувати концепцію загальної, всеосяжної, спільної та стійкої безпеки і наполягатимемо на вирішенні суперечок і розбіжностей мирними засобами
Доповнення
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