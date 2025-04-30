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Китай готовий сприяти врегулюванню війни в Україні політичним шляхом - МЗС країни

Київ • УНН

 • 1898 перегляди

Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення консенсусу щодо політичного врегулювання війни в Україні. МЗС Китаю запевнило, що прагне сприяти мирному врегулюванню всіх суперечок.

Китай готовий сприяти врегулюванню війни в Україні політичним шляхом - МЗС країни

Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством задля досягнення консенсусу щодо політичного врегулювання війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, на зустрічі глав МЗС країн-учасниць і партнерів БРІКС у Ріо-де-Жанейро, пише УНН.

Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством для досягнення міжнародного консенсусу щодо політичного вирішення української кризи і продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні справжнього миру

- заявив Ван І.

Також в МЗС Китаю запевнили, що прагнуть сприяти мирному врегулюванню всіх суперечок, відстоюючи концепцію спільної і стійкої безпеки.

Ми повинні сприяти мирному врегулюванню суперечок. Ми будемо практикувати концепцію загальної, всеосяжної, спільної та стійкої безпеки і наполягатимемо на вирішенні суперечок і розбіжностей мирними засобами

- говориться в повідомленні МЗС Китаю.

Доповнення

путін наполягає на визнанні анексованих територій у складі рф як умову переговорів, що ускладнює зусилля Трампа щодо припинення вогню. Переговори зайшли в глухий кут.

Україна активно готує зустрічі з європейськими та американськими делегаціями. Анонси про майбутні переговори очікуються вже цього тижня.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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