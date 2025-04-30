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Китай готов содействовать урегулированию войны в Украине политическим путем – МИД страны

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения консенсуса по политическому урегулированию войны в Украине. МИД Китая заверил, что стремится способствовать мирному урегулированию всех споров.

Китай готов содействовать урегулированию войны в Украине политическим путем – МИД страны

Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения консенсуса по политическому урегулированию войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече глав МИД стран-участниц и партнеров БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет УНН.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения международного консенсуса по политическому разрешению украинского кризиса и продолжать играть конструктивную роль в достижении подлинного мира

- заявил Ван И.

Также в МИД Китая заверили, что стремятся содействовать мирному урегулированию всех споров, отстаивая концепцию совместной и устойчивой безопасности.

Мы должны содействовать мирному урегулированию споров. Мы будем практиковать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и будем настаивать на разрешении споров и разногласий мирными средствами

- говорится в сообщении МИД Китая.

Дополнение

путин настаивает на признании аннексированных территорий в составе рф как условие переговоров, что осложняет усилия Трампа по прекращению огня. Переговоры зашли в тупик.

Украина активно готовит встречи с европейскими и американскими делегациями. Анонсы о предстоящих переговорах ожидаются уже на этой неделе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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