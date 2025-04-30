Китай готов содействовать урегулированию войны в Украине политическим путем – МИД страны
Киев • УНН
Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения консенсуса по политическому урегулированию войны в Украине. МИД Китая заверил, что стремится способствовать мирному урегулированию всех споров.
Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения консенсуса по политическому урегулированию войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече глав МИД стран-участниц и партнеров БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет УНН.
Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения международного консенсуса по политическому разрешению украинского кризиса и продолжать играть конструктивную роль в достижении подлинного мира
Также в МИД Китая заверили, что стремятся содействовать мирному урегулированию всех споров, отстаивая концепцию совместной и устойчивой безопасности.
Мы должны содействовать мирному урегулированию споров. Мы будем практиковать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и будем настаивать на разрешении споров и разногласий мирными средствами
Дополнение
путин настаивает на признании аннексированных территорий в составе рф как условие переговоров, что осложняет усилия Трампа по прекращению огня. Переговоры зашли в тупик.
Украина активно готовит встречи с европейскими и американскими делегациями. Анонсы о предстоящих переговорах ожидаются уже на этой неделе.