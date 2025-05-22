Макрон и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине: Франция и Китай имеют общую цель

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которого, в частности, обсудили войну россии против Украины. Макрон подчеркнул, что у Франции и Китая общая цель - длительный и прочный мир. Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает УНН.

В преддверии моей поездки в Юго-Восточную Азию я говорил сегодня с президентом Си Цзиньпином о наших торговых отношениях и ключевых международных вопросах. Я подтвердил желание Франции продолжать строить прочные экономические отношения с Китаем. В связи с этим мы приветствуем китайские инвестиции во Франции. Поэтому наши компании должны получать выгоду от честных условий конкуренции в обеих наших странах. Это ключевой момент

Он также рассказал, что обсудил войну россии против Украины.

Что касается войны, которую ведет россия в Украине, у нас общая цель: длительный и прочный мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня. Мы также должны добиться прогресса на пути к политическому решению, способному обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем над подготовкой Конференции по решению проблемы двух государств, запланированной на июнь в Нью-Йорке, где Франция вместе с Саудовской Аравией является сопредседателем