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Макрон и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине: Франция и Китай имеют общую цель

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Эммануэль Макрон сообщил о телефонном разговоре с Си Цзиньпином, где обсудили войну в Украине и экономические отношения. Оба лидера стремятся к прочному миру и будут сотрудничать для его достижения.

Макрон и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине: Франция и Китай имеют общую цель

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которого, в частности, обсудили войну россии против Украины. Макрон подчеркнул, что у Франции и Китая общая цель - длительный и прочный мир. Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В преддверии моей поездки в Юго-Восточную Азию я говорил сегодня с президентом Си Цзиньпином о наших торговых отношениях и ключевых международных вопросах. Я подтвердил желание Франции продолжать строить прочные экономические отношения с Китаем. В связи с этим мы приветствуем китайские инвестиции во Франции. Поэтому наши компании должны получать выгоду от честных условий конкуренции в обеих наших странах. Это ключевой момент

- написал Макрон.

Он также рассказал, что обсудил войну россии против Украины.

Что касается войны, которую ведет россия в Украине, у нас общая цель: длительный и прочный мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня. Мы также должны добиться прогресса на пути к политическому решению, способному обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем над подготовкой Конференции по решению проблемы двух государств, запланированной на июнь в Нью-Йорке, где Франция вместе с Саудовской Аравией является сопредседателем

- добавил Макрон.

Напомним

Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения консенсуса по политическому урегулированию войны в Украине. МИД Китая заверил, что стремится способствовать мирному урегулированию всех споров.

Павел Башинский

Павел Башинский

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