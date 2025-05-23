Мерц призвал Си Цзиньпина содействовать мирным переговорам между россией и Украиной – СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, призвав Китай присоединиться к усилиям по прекращению огня в российско-украинской войне.
Канцлер Германии провел телефонный разговор с председателем КНР. Мерц призвал Си присоединиться к усилиям по достижению перемирия в российско-украинской войне, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
В пятницу, 23 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином после вступления в должность.
Канцлер доложил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня
В офисе Мерца также сообщили, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай "поддержать эти усилия".
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Напомним
Китай готов сотрудничать с международным сообществом для достижения консенсуса по политическому урегулированию войны в Украине. МИД Китая заверил, что стремится содействовать мирному урегулированию всех споров.