Немецкая компания отправляла технологии в россию после вступления в силу санкций ЕС на более чем 3,5 млн евро - Politico

Несмотря на действие санкций ЕС против рф, немецкая технологическая компания Kontron в 2023 году продолжала экспорт телекоммуникационных технологий на сумму более 3,5 млн евро через свое словенское дочернее предприятие Iskra Technologies в россию. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Согласно экспортным записям, с которыми ознакомилось Politico, в период с июля по ноябрь 2023 года - через несколько месяцев после вступления в силу июньских санкций - словенское дочернее предприятие Kontron, Kontron doo, отправило 11 партий товара в адрес своего российского дочернего предприятия Iskra Technologies.

Экспортированная технология включала продукт двойного назначения, который может контролировать и перехватывать трафик связи, известный как SI3000.

Компания заявила, что поставки, которые содержали высокотехнологичные товары и товары двойного назначения, запрещенные санкциями ЕС после вторжения рф в Украину, были заказами, разрешенными благодаря экспортным лицензиям, выданным ей правительством Словении. Компания заявила, что прекратила все новые поставки после новой волны санкций в июне 2023 года.

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"После введения 11-го пакета санкций (23 июня) мы прекратили экспорт каких-либо новых товаров и осуществляли только уже одобренный экспорт в соответствии с выданными экспортными лицензиями, в соответствии с действующими санкциями ЕС", - говорится в заявлении компании.

Санкции ЕС в отношении технологий двойного назначения должны применяться ко всем новым и текущим контрактам - даже если они подписаны до вступления санкций в силу.

Но они включают некоторые исключения для каждого конкретного случая в сфере кибер-, экстренных и медицинских технологий, в то же время компании должны получить разрешение от государства-члена ЕС, в котором они базируются, чтобы выполнять эти заказы.

Однако это дело вызвало новые вопросы о способности россии раздобыть важнейшие технологии даже в условиях ограничений и вызвало призывы к усилению глобального режима санкций.

"Отсутствие у россии западных технологий, в частности, является серьезным ударом по российской военной экономике. Вот почему россия неоднократно пыталась получить западные технологии, обходя санкции, используя сложные системы обхода", - сказал член ХДС в немецком Бундестаге и бывший сотрудник службы безопасности НАТО Родерих Кизеветтер.

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Он предупредил, что продолжающийся доступ россии к технологиям наблюдения и телекоммуникаций "приносит пользу военной машине путина и, таким образом, ослабляет европейскую безопасность".

Константин фон Ноц, депутат Бундестага от партии "Зеленых" и председатель парламентской контрольной комиссии, курирующей службы безопасности Германии, предостерег от любых попыток "подорвать санкции, которые были введены против россии по очень веским причинам".

Он добавил: "Ответственные надзорные органы как на европейском, так и на национальном уровне должны продолжать очень внимательно следить за этой ситуацией - и теперь с настоящей решимостью отслеживать соответствующие данные". Фон Ноц призвал к "неотложному" закрытию любых лазеек в санкционном режиме ЕС.

По информации, документы словенской компании показывают, что по состоянию на конец 2023 года у Kontron doo все еще был кредит объемом 3,546 млн евро российской дочерней компании Iskra Technologies, который подлежал погашению в период с 2026 по 2027 год. Словенская компания также простила 6,393 млн евро кредитов своей российской дочерней компании в 2022 году.

Санкции ЕС запрещают любой компании ЕС оказывать финансовую помощь или предоставлять средства для санкционированных субъектов. Kontron заявил, что кредиты все еще активны, но что они "проверили соответствие санкциям ЕС".

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