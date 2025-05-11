россия обходит санкции через индонезийский порт Каримун - внешняя разведка

россия активно использует индонезийский порт Каримун для обхода западных санкций и экспорта нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

В условиях западных санкций россия ищет альтернативные маршруты для экспорта нефти и нефтепродуктов. В 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти стал индонезийский порт Каримун. При этом работа терминала не контролируется властями Индонезии – терминал находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны - говорится в сообщении.

"Перевалка через Каримун дает возможность российским компаниям обходить санкции. В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими, и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты реэкспортируются в Сингапур, Малайзию и Китай", - сообщает СВР.

По информации, с начала 2025 года из порта Усть-Луга в Каримун было доставлено 590 тысяч тонн мазута — против 100 тысяч за аналогичный период 2024 года. Кроме того, впервые зафиксирована перевалка около 217 тысяч тонн дизельного топлива и 50 тысяч тонн сырой нефти.

Также, в течение марта–апреля 2025 года в Каримун прибыли по меньшей мере три груза на танкерах, находящихся под санкциями ЕС и Великобритании.

Посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до того, как прибудут в конечные пункты назначения - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, правительство Великобритании объявило о введении санкций против 100 российских нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые помогают россии обходить Западные санкции.