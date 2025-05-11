росія обходить санкції через індонезійський порт Каримун - зовнішня розвідка

росія активно використовує індонезійський порт Каримун для обходу західних санкцій та експорту нафти і нафтопродуктів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

В умовах західних санкцій росія шукає альтернативні маршрути для експорту нафти і нафтопродуктів. У 2025 року найбільшим перевалочним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун. При цьому робота терміналу не контролюється владою Індонезії – термінал перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни

"Перевалка через Каримун дає можливість російським компаніям обходити санкції. У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти реескпортуються до Сінгапуру, Малайзії та Китаю", - повідомляє СЗР.

За інформацією, від початку 2025 року з порту Усть-Луга до Каримуна було доставлено 590 тисяч тонн мазуту — проти 100 тисяч за аналогічний період 2024 року. Крім того, вперше зафіксовано перевалку близько 217 тисяч тонн дизельного палива та 50 тисяч тонн сирої нафти.

Також, впродовж березня–квітня 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення