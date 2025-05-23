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Німецька компанія відправляла технології до росії після набрання чинності санкцій ЄС на понад 3,5 млн євро - Politico

Київ • УНН

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Німецька компанія Kontron через словенську філію Iskra Technologies експортувала в росію телеком-технології, попри санкції ЄС. Експорт тривав з липня по листопад 2023 року.

Німецька компанія відправляла технології до росії після набрання чинності санкцій ЄС на понад 3,5 млн євро - Politico

Попри дію санкцій ЄС проти рф, німецька технологічна компанія Kontron у 2023 році продовжувала експорт телекомунікаційних технологій на суму понад 3,5 млн євро через своє словенське дочірнє підприємство Iskra Technologies до росії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Згідно з експортними записами, з якими ознайомилось Politico, у період з липня по листопад 2023 року - через кілька місяців після набуття чинності червневих санкцій - словенське дочірнє підприємство Kontron, Kontron doo, відправило 11 партій товару на адресу свого російського дочірнього підприємства Iskra Technologies.

Експортована технологія включала продукт подвійного призначення, який може контролювати і перехоплювати трафік зв'язку, відомий як SI3000.

Компанія заявила, що поставки, які містили високотехнологічні товари і товари подвійного призначення, заборонені санкціями ЄС після вторгнення рф в Україну, були замовленнями, дозволеними завдяки експортним ліцензіям, виданим їй урядом Словенії. Компанія заявила, що припинила всі нові поставки після нової хвилі санкцій у червні 2023 року.

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"Після введення 11-го пакету санкцій (23 червня) ми припинили експорт будь-яких нових товарів і здійснювали тільки вже схвалений експорт відповідно до виданих експортних ліцензій, відповідно до чинних санкцій ЄС", - ідеться в заяві компанії.

Санкції ЄС щодо технологій подвійного призначення повинні застосовуватися до всіх нових і поточних контрактів - навіть якщо вони підписані до набрання санкціями чинності.

Але вони включають деякі винятки для кожного конкретного випадку у сфері кібер-, екстрених і медичних технологій, водночас компанії повинні отримати дозвіл від держави-члена ЄС, у якій вони базуються, щоб виконувати ці замовлення. 

Однак ця справа викликала нові питання щодо здатності росії роздобути найважливіші технології навіть в умовах обмежень і викликала заклики до посилення глобального режиму санкцій.

"Відсутність у росії західних технологій, зокрема, є серйозним ударом по російській військовій економіці. Ось чому росія неодноразово намагалася отримати західні технології, обходячи санкції, використовуючи складні системи обходу", - сказав член ХДС у німецькому Бундестазі і колишній співробітник служби безпеки НАТО Родеріх Кізеветтер.

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Він попередив, що триваючий доступ росії до технологій спостереження і телекомунікацій "приносить користь воєнній машині путіна і, таким чином, послаблює європейську безпеку". 

Костянтин фон Ноц, депутат Бундестагу від партії "Зелених" і голова парламентської контрольної комісії, що курує служби безпеки Німеччини, застеріг від будь-яких спроб "підірвати санкції, які були введені проти росії з дуже вагомих причин".

Він додав: "Відповідальні наглядові органи як на європейському, так і на національному рівні повинні продовжувати дуже уважно стежити за цією ситуацією - і тепер зі справжньою рішучістю відстежувати відповідні дані". Фон Ноц закликав до "невідкладного" закриття будь-яких лазівок у санкційному режимі ЄС. 

За інформацією, документи словенської компанії показують, що станом на кінець 2023 року у Kontron doo все ще був кредит обсягом 3,546 млн євро російської дочірньої компанії Iskra Technologies, який підлягав погашенню в період з 2026 по 2027 рік. Словенська компанія також пробачила 6,393 млн євро кредитів своїй російській дочірній компанії у 2022 році. 

Санкції ЄС забороняють будь-якій компанії ЄС надавати фінансову допомогу або надавати кошти для санкціонованих суб'єктів. Kontron заявив, що кредити все ще активні, але що вони "перевірили відповідність санкціям ЄС".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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