Зеленський терміново відвідає Берлін для обговорення з Мерцем переговорів Україна-рф - Spiegel

$41.510.01
46.990.07
ukenru
Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці
Ексклюзив
13:26 • 476 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

13:04 • 2098 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

Ексклюзив
11:58 • 11358 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
09:30 • 32544 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
08:54 • 52681 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

08:18 • 55164 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 67216 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 79886 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 77961 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 83662 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
89%
746мм
Популярнi новини

Для захоплення "буферної зони" медведєва росії потрібно 91 рік - ISW

26 травня, 04:26 • 36052 перегляди

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі

26 травня, 05:49 • 24204 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

26 травня, 06:18 • 71179 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 45266 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

09:48 • 15335 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 389592 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 426502 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 378093 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 468876 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 545875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 153225 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 256700 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 93962 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 88037 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 90346 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Зеленський терміново відвідає Берлін для обговорення з Мерцем переговорів Україна-рф - Spiegel

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Володимир Зеленський відвідає Берлін для обговорення майбутніх технічних переговорів між Україною та росією. Фрідріх Мерц планує поінформувати про новий пакет санкцій ЄС проти рф.

Зеленський терміново відвідає Берлін для обговорення з Мерцем переговорів Україна-рф - Spiegel

Спонтанно запланований візит президента України Зеленського у столицю Німеччини на цьому тижні пов'язаний із обговоренням наступних кроків, у контексті майбутніх технічних переговорів між Україною та рф. Передає УНН із посиланням на Spiegel

Деталі

У середу у столиці ФРН, Берліні, очікують на візит президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо нещодавно, і як вказує Spiegel, - причиною несподіваного візиту Зеленського є запрошення Фрідріха Мерца "обговорити на особистій зустрічі" можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та росією. Мерц також проінформує президента України про плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти рф.

Новий пакет санкцій зокрема має на меті посилити тиск на москву для "проведення серйозних переговорів", пише видання.

Німецька компанія відправляла технології до росії після набрання чинності санкцій ЄС на понад 3,5 млн євро - Politico23.05.25, 12:45 • 2936 переглядiв

Мерц та Зеленський, ймовірно, обговорять подальшу військову підтримку України. Також цей візит має підтримати імпульс у європейських зусиллях щодо відносин з рф, і переговорів Києва та москви. 

Надія на припинення вогню

У матеріалі Spiegel вказується, що з точки зору Мерца, і майбутній візит Зеленського і відповідні обговорення, ймовірно, символізують плани "досягти припинення вогню у російсько-українській війни", принаймні  канцлер Німеччини не полишає своїх зусиль у цьому контексті.

Довідка

Мерц відвідував Київ одразу після своєї інавгурації разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кеїром Стармером та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію "Північного потоку-2" – Financial Times23.05.25, 09:57 • 2908 переглядiв

Відтоді він працює з європейцями над посиленням тиску на росію, щоб вона спочатку погодилася на 30-денне припинення вогню, а потім почала серйозні переговори з Україною.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, закликавши Китай долучитися до зусиль з припинення вогню в російсько-українській війні.

У кремлі повідомили, що робота над проєктом меморандуму про припинення вогню з Україною триває.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп усвідомлює брехню путіна щодо мирних намірів в Україні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Великобритания
Німеччина
Сі Цзіньпін
Дональд Туск
Китай
Владимир Зеленский
Україна
Берлін
Київ
Польша
Brent
$64.15
Bitcoin
$109,852.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,362.94
Ethereum
$2,568.59