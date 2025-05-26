Зеленський терміново відвідає Берлін для обговорення з Мерцем переговорів Україна-рф - Spiegel

Спонтанно запланований візит президента України Зеленського у столицю Німеччини на цьому тижні пов'язаний із обговоренням наступних кроків, у контексті майбутніх технічних переговорів між Україною та рф. Передає УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

У середу у столиці ФРН, Берліні, очікують на візит президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо нещодавно, і як вказує Spiegel, - причиною несподіваного візиту Зеленського є запрошення Фрідріха Мерца "обговорити на особистій зустрічі" можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та росією. Мерц також проінформує президента України про плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти рф.

Новий пакет санкцій зокрема має на меті посилити тиск на москву для "проведення серйозних переговорів", пише видання.

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Мерц та Зеленський, ймовірно, обговорять подальшу військову підтримку України. Також цей візит має підтримати імпульс у європейських зусиллях щодо відносин з рф, і переговорів Києва та москви.

Надія на припинення вогню

У матеріалі Spiegel вказується, що з точки зору Мерца, і майбутній візит Зеленського і відповідні обговорення, ймовірно, символізують плани "досягти припинення вогню у російсько-українській війни", принаймні канцлер Німеччини не полишає своїх зусиль у цьому контексті.

Довідка

Мерц відвідував Київ одразу після своєї інавгурації разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кеїром Стармером та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Відтоді він працює з європейцями над посиленням тиску на росію, щоб вона спочатку погодилася на 30-денне припинення вогню, а потім почала серйозні переговори з Україною.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, закликавши Китай долучитися до зусиль з припинення вогню в російсько-українській війні.

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