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Зеленский встретился с Мерцем в Берлине: состоялась официальная церемония

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Фридрихом Мерцем в Берлине. Состоялась официальная церемония встречи с делегациями и оркестром, который исполнил гимны обеих стран.

Зеленский встретился с Мерцем в Берлине: состоялась официальная церемония

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, пишет УНН со ссылкой на соответствующую трансляцию от Офиса Президента.

Детали

Официальная церемония встречи Зеленского с Мерцем состоялась с участием делегаций стран.

Также выступил оркестр, сыграв гимны обеих стран.

Дополнение

Как сообщали в офисе канцлера, Фридрих Мерц принимает Владимира Зеленского с воинскими почестями в офисе федерального канцлера.

Визит, как отмечается, будет посвящен "немецкой поддержке Украины и усилиям по достижению прекращения огня".

После встречи, как указано, последует обед.

Совместная пресс-конференция канцлера Мерца и Президента Зеленского запланирована на 13:30 по местному времени.

После этого оба, как сообщается, встретятся с представителями немецких компаний.

Во второй половине дня президент Зеленский, как ожидается, встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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