Зеленский встретился с Мерцем в Берлине: состоялась официальная церемония
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Фридрихом Мерцем в Берлине. Состоялась официальная церемония встречи с делегациями и оркестром, который исполнил гимны обеих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, пишет УНН со ссылкой на соответствующую трансляцию от Офиса Президента.
Детали
Официальная церемония встречи Зеленского с Мерцем состоялась с участием делегаций стран.
Также выступил оркестр, сыграв гимны обеих стран.
Дополнение
Как сообщали в офисе канцлера, Фридрих Мерц принимает Владимира Зеленского с воинскими почестями в офисе федерального канцлера.
Визит, как отмечается, будет посвящен "немецкой поддержке Украины и усилиям по достижению прекращения огня".
После встречи, как указано, последует обед.
Совместная пресс-конференция канцлера Мерца и Президента Зеленского запланирована на 13:30 по местному времени.
После этого оба, как сообщается, встретятся с представителями немецких компаний.
Во второй половине дня президент Зеленский, как ожидается, встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.