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Встреча Зеленского и Мерца: в фокусе обсуждения - ПВО, снаряды, производство оружия и санкции против рф

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсуждают оборонную поддержку Украины, производство оружия и санкции против рф. Также в планах переговоры о членстве Украины в ЕС и экономическое восстановление.

Встреча Зеленского и Мерца: в фокусе обсуждения - ПВО, снаряды, производство оружия и санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"В Берлине продолжается встреча Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. Лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности укрепление ПВО, поставки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, производство оружия в Украине и сотрудничество украинских и немецких оборонных предприятий", - говорится в сообщении.

Президент Украины и канцлер Германии, как сообщается, "уделят отдельное внимание шагам для установления справедливого и устойчивого мира, совместной работе в рамках коалиции желающих, а также усилению санкционного давления на россию".

Кроме того, как отмечается, "речь пойдет об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС и плане экономического восстановления страны после окончания войны".

Зеленский встретился с Мерцем в Берлине: состоялась официальная церемония28.05.25, 13:15 • 1276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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