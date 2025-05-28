Встреча Зеленского и Мерца: в фокусе обсуждения - ПВО, снаряды, производство оружия и санкции против рф
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсуждают оборонную поддержку Украины, производство оружия и санкции против рф. Также в планах переговоры о членстве Украины в ЕС и экономическое восстановление.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
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"В Берлине продолжается встреча Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. Лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности укрепление ПВО, поставки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, производство оружия в Украине и сотрудничество украинских и немецких оборонных предприятий", - говорится в сообщении.
Президент Украины и канцлер Германии, как сообщается, "уделят отдельное внимание шагам для установления справедливого и устойчивого мира, совместной работе в рамках коалиции желающих, а также усилению санкционного давления на россию".
Кроме того, как отмечается, "речь пойдет об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС и плане экономического восстановления страны после окончания войны".
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