Глобальный сбой в работе Starlink: появилась реакция Маска

Известный миллиардер, владелец SpaceX Илон Маск в соцсети Х принес извинения за сбой в работе системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает УНН.

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По словам Маска, сервис будет восстановлен в ближайшее время.

Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось - пообещал миллиардер.

До этого компания SpaceX в своем заявлении подтвердила, что сеть Starlink испытывает сбой. Таким образом, они указали, что сейчас активно работают над решением этой проблемы.

Напомним

Вечером 24 июля командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Starlink лег по всему фронту. Впоследствии стало известно, что проблемы с работой системы наблюдаются по всему миру.

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