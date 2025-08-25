$41.220.00
Эксклюзив
06:07 • 2970 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 7112 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 6328 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 20183 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 37776 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 37767 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 35396 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 49021 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 82165 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64571 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
В Днепропетровской области ночная атака рф дронами повредила солнечные панели и предприятие

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами, повредив солнечные панели и частное предприятие. Также Никополь был обстрелян FPV-дронами и артиллерией, что привело к повреждению линии электропередач.

В Днепропетровской области ночная атака рф дронами повредила солнечные панели и предприятие

Днепропетровская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, есть повреждения солнечных панелей и на предприятии, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками. Загорелся дом, пожар ликвидировали. Побиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто

- написал Лысак.

Защитники неба, по его словам, сбили над областью вражеский БпЛА.

Также глава ОВА сообщил, что вечером и утром российская армия еще несколько раз била по Никополю. Применяла FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередачи.

76 из 104 российских дронов обезврежены над Украиной25.08.25, 08:19 • 1336 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Сокол 9
Украина
Беспилотный летательный аппарат