В Днепропетровской области ночная атака рф дронами повредила солнечные панели и предприятие
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами, повредив солнечные панели и частное предприятие. Также Никополь был обстрелян FPV-дронами и артиллерией, что привело к повреждению линии электропередач.
Днепропетровская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, есть повреждения солнечных панелей и на предприятии, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
По Покровской громаде Синельниковского района ночью агрессор попал беспилотниками. Загорелся дом, пожар ликвидировали. Побиты солнечные панели, дом, частное предприятие, авто
Защитники неба, по его словам, сбили над областью вражеский БпЛА.
Также глава ОВА сообщил, что вечером и утром российская армия еще несколько раз била по Никополю. Применяла FPV-дроны и артиллерию. Повреждена линия электропередачи.
