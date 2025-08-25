$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 2170 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 5986 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 5832 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 19925 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 37518 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 37655 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 35302 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 48757 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 81908 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64538 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
На Дніпропетровщині нічна атака рф дронами пошкодила сонячні панелі та підприємство

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами, пошкодивши сонячні панелі та приватне підприємство. Також Нікополь був обстріляний FPV-дронами та артилерією, що призвело до пошкодження лінії електропередачі.

На Дніпропетровщині нічна атака рф дронами пошкодила сонячні панелі та підприємство

Дніпропетровська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, є пошкодження сонячних панелей та на підприємстві, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

По Покровській громаді Синельниківського району вночі агресор поцілив безпілотниками. Зайнялася оселя, пожежу ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто

- написав Лисак.

Оборонці неба, з його слів, збили над областю ворожий БпЛА.

Також голова ОВА повідомив, що ввечері та вранці російська армія ще кілька разів била по Нікополю. Застосовувала FPV-дрони і артилерію. Пошкоджена лінія електропередачі.

76 з 104 російських дронів знешкоджено над Україною25.08.25, 08:19 • 1296 переглядiв

Юлія Шрамко

