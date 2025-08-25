На Дніпропетровщині нічна атака рф дронами пошкодила сонячні панелі та підприємство
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами, пошкодивши сонячні панелі та приватне підприємство. Також Нікополь був обстріляний FPV-дронами та артилерією, що призвело до пошкодження лінії електропередачі.
Дніпропетровська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, є пошкодження сонячних панелей та на підприємстві, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
По Покровській громаді Синельниківського району вночі агресор поцілив безпілотниками. Зайнялася оселя, пожежу ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто
Оборонці неба, з його слів, збили над областю ворожий БпЛА.
Також голова ОВА повідомив, що ввечері та вранці російська армія ще кілька разів била по Нікополю. Застосовувала FPV-дрони і артилерію. Пошкоджена лінія електропередачі.
