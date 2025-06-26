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Индия, Польша и Венгрия отправили астронавтов на МКС впервые за десятилетие

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Коммерческая миссия Axiom 4 успешно стартовала к МКС, доставив астронавтов из Индии, Польши и Венгрии. Это первая отправка представителей этих стран в космос за десятилетие, подчеркивая их финансовое участие в проекте.

Индия, Польша и Венгрия отправили астронавтов на МКС впервые за десятилетие

Американская коммерческая миссия с экипажем из Индии, Польши и Венгрии совершила старт к Международной космической станции в среду, впервые за десятилетия доставив астронавтов из этих стран в космос. Страны отправили своих астронавтов в космос в рамках миссии Axiom 4 вместе с американским командиром. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Миссия Axiom Mission 4 была запущена из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в 2:31 по местному времени с новой капсулой SpaceX Crew Dragon на ракете Falcon 9.

Планируется, что аппарат состыкуется с орбитальной лабораторией в четверг и будет оставаться там до 14 дней.

На борту космического корабля находились индийский пилот-испытатель Шубханшу Шукла, специалисты миссии Славош Узнанский-Вишневский из Польши и Тибор Капу из Венгрии. А также американский командир Пегги Уитсон, бывшая астронавтка NASA, которая сейчас работает в компании Axiom Space, которая, среди прочего, организует частные космические полеты.

Когда Индия, Польша или Венгрия в последний раз отправляли людей в космос, их нынешнее поколение астронавтов еще не родилось. И тогда их называли космонавтами, поскольку они выполняли советские миссии до падения железного занавеса.

Шукла стал первым индийцем в космосе со времен Ракеша Шармы, пилота ВВС, который в 1984 году совершил полет на космическую станцию "Салют-7" в рамках советской инициативы по оказанию помощи странам-союзникам в доступе к космосу.

Ожидается, что Шукла на борту МКС поговорит с Моди в рамках проявления мягкой силы, направленной на разжигание национальной гордости.

Все три страны оплачивают счета за своих астронавтов. Венгрия объявила в 2022 году, что будет платить 100 миллионов долларов за свое место, сообщает spacenews.com. Индия и Польша не раскрыли, сколько они тратят.

Мы это сделаем! Польша достигла звезд. Кто знает, сколько будущих польских астронавтов наблюдали за запуском Славоша вместе со мной? Все были очень взволнованы и очень горды 

– заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, опубликовав видео, на котором он сам наблюдал за запуском на экране в Научном центре «Коперник» в Варшаве.

Несколько проблем задержали запуск миссии Ax-4, первоначально запланированной на начало июня. Это произошло после взрывного онлайн-спора между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском, самым богатым человеком в мире и до недавнего времени союзником и советником Трампа.

Любой разрыв между SpaceX и правительством США будет иметь огромные разрушительные последствия, учитывая зависимость NASA и Пентагона от Falcon 9 и Falcon Heavy для доставки экипажа, грузов, спутников и зондов. Но пока аналитики считают, что обе стороны слишком запутаны, чтобы рисковать серьезным разрывом.

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Полет Ax-4 знаменует собой дебют пятого и последнего корабля Crew Dragon, который получит название после достижения орбиты, присоединившись к Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom в составе активного флота.

SpaceX в конечном итоге планирует постепенно отказаться от своих текущих транспортных средств в 2030-х годах в пользу Starship, своей гигантской ракеты следующего поколения, которая сейчас разрабатывается.

Ax-4 проведет около 60 экспериментов, включая исследования микроводорослей, прорастания семян салата и того, насколько хорошо микроскопические существа, называемые тихоходками, выживают в космосе.

SpaceX запустила историческую миссию астронавтов Axiom-4 на МКС25.06.25, 13:00 • 2658 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
Хранитель
SpaceX
Пентагон
NASA
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
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