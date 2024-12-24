NASA и роскосмос согласовали завершение завершения работы Международной космической станции

россия планирует использовать МКС до 2028 года. Ранее «роскосмос» предлагал продлить работу российского сегмента Международной космической станции как минимум до 2028 года.

Детали

Соединенные Штаты и РФ согласовали сроки завершения работы Международной космической станции (МКС).

Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами - заявил росСМИ глава госкорпорации «роскосмос» Юрий Борисов.

рф может использовать МКС до 2028 года, при этом в «роскосмосе» не исключают, что срок будет продлен. Пока NASA продлило срок эксплуатации МКС до 2030 года.

Напомним,

NASA перенесло запуск миссии SpaceX Crew-10 к МКС на конец марта 2025 года. Перенос связан с необходимостью завершения обработки нового космического корабля Dragon.

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