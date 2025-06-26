Індія, Польща та Угорщина відрядили астронавтів на МКС вперше за десятиліття

Американська комерційна місія з екіпажем з Індії, Польщі та Угорщини здійснила старт до Міжнародної космічної станції в середу, вперше за десятиліття доставивши астронавтів з цих країн у космос. Країни відправили своїх астронавтів у космос у межах місії Axiom 4 разом із американським командиром. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

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Місія Axiom Mission 4 була запущена з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді о 2:31 за місцевим часом з новою капсулою SpaceX Crew Dragon на ракеті Falcon 9.

Планується, що апарат зістикується з орбітальною лабораторією в четвер і залишатиметься там до 14 днів.

На борту космічного корабля перебували індійський пілот-випробувач Шубханшу Шукла, фахівці місії Славош Узнанський-Вішневський з Польщі та Тібор Капу з Угорщини. А також американський командир Пеггі Вітсон, колишня астронавтка NASA, яка зараз працює в компанії Axiom Space, яка, серед іншого, організовує приватні космічні польоти.

Коли Індія, Польща чи Угорщина востаннє відправляли людей у ​​космос, їхнє нинішнє покоління астронавтів ще не народилося. І тоді їх називали космонавтами, оскільки вони виконували радянські місії до падіння залізної завіси.

Шукла став першим індійцем у космосі з часів Ракеша Шарми, пілота ВПС, який у 1984 році здійснив політ на космічну станцію "Салют-7" у рамках радянської ініціативи з допомоги країнам-союзникам у доступі до космосу.

Очікується, що Шукла на борту МКС поговорить з Моді в рамках прояву м'якої сили, спрямованої на розпалювання національної гордості.

Усі три країни оплачують рахунки за своїх астронавтів. Угорщина оголосила у 2022 році, що платитиме 100 мільйонів доларів за своє місце, повідомляє spacenews.com. Індія та Польща не розкрили, скільки вони витрачають.

Ми це зробимо! Польща досягла зірок. Хто знає, скільки майбутніх польських астронавтів спостерігали за запуском Славоша разом зі мною? Усі були дуже схвильовані та дуже горді – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X, опублікувавши відео, на якому він сам спостерігав за запуском на екрані в Науковому центрі «Коперник» у Варшаві.

Кілька проблем затримали запуск місії Ax-4, спочатку запланованої на початок червня. Це сталося після вибухової онлайн-суперечки між президентом США Дональдом Трампом та головою SpaceX Ілоном Маском, найбагатшою людиною у світі та донедавна союзником і радником Трампа.

Будь-який розрив між SpaceX та урядом США матиме величезні руйнівні наслідки, враховуючи залежність NASA та Пентагону від Falcon 9 та Falcon Heavy для доставки екіпажу, вантажів, супутників та зондів. Але наразі аналітики вважають, що обидві сторони занадто заплутані, щоб ризикувати серйозним розривом.

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Політ Ax-4 знаменує собою дебют п'ятого та останнього корабля Crew Dragon, який отримає назву після досягнення орбіти, приєднавшись до Endeavour, Resilience, Endurance та Freedom у складі активного флоту.

SpaceX зрештою планує поступово відмовитися від своїх поточних транспортних засобів у 2030-х роках на користь Starship, своєї гігантської ракети наступного покоління, яка зараз розробляється.

Ax-4 проведе близько 60 експериментів, включаючи дослідження мікроводоростей, проростання насіння салату та того, наскільки добре мікроскопічні істоти, які називаються тихоходками, виживають у космосі.

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