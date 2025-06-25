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Falcon 9

SpaceX запустила історичну місію астронавтів Axiom-4 на МКС

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Новий космічний корабель Dragon від SpaceX під назвою "Grace" успішно стартував у свою дебютну місію Ax-4 до МКС. Запуск, призначений для компанії Axiom Space, відбувся 25 червня після двотижневих затримок, спричинених погодними умовами та технічними проблемами на ракеті та МКС.

SpaceX запустила історичну місію астронавтів Axiom-4 на МКС

Новий космічний корабель Dragon від SpaceX стартував у свою дебютну місію 25 червня, відправивши чотиримісну місію Ax-4 на Міжнародну космічну станцію (МКС) для компанії Axiom Space з Г'юстона, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

Ракета SpaceX Falcon 9 від Ax-4 стартувала сьогодні вранці о 2:31 EDT за східним часом (09:31 за Києвом) зі стартового комплексу 39A у Космічному центрі NASA імені Кеннеді.

За традицією, екіпаж першого запуску космічного корабля отримує право на його назву. Ця честь випала Ax-4 для цього нового Dragon; астронавти назвали його "Grace", що вони і розкрили, коли досягли орбіти.

Спочатку запланований на 11 червня запуск місії зіткнувся з двома цілими тижнями затримок. Висотні вітри відклали першу спробу Ax-4. Витік у ракеті-носії викликав ще одну затримку, але останньою і найтривалішою затримкою запуску став витік на борту МКС.

Командиром Ax-4 є колишній астронавт NASA Пеггі Вітсон, яка наразі є директором пілотованих космічних польотів Axiom. До неї в місії приєдналися пілот Шубханшу Шукла та фахівці місії Славош Узнанський-Вишневський та Тибор Капу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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