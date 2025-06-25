SpaceX запустила историческую миссию астронавтов Axiom-4 на МКС

Новый космический корабль Dragon от SpaceX стартовал в свою дебютную миссию 25 июня, отправив четырехместную миссию Ax-4 на Международную космическую станцию (МКС) для компании Axiom Space из Хьюстона, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Ракета SpaceX Falcon 9 от Ax-4 стартовала сегодня утром в 2:31 EDT по восточному времени (09:31 по Киеву) со стартового комплекса 39A в Космическом центре NASA имени Кеннеди.

По традиции, экипаж первого запуска космического корабля получает право на его название. Эта честь выпала Ax-4 для этого нового Dragon; астронавты назвали его "Grace", что они и раскрыли, когда достигли орбиты.

Первоначально запланированный на 11 июня запуск миссии столкнулся с двумя целыми неделями задержек. Высотные ветры отложили первую попытку Ax-4. Утечка в ракете-носителе вызвала еще одну задержку, но последней и самой продолжительной задержкой запуска стала утечка на борту МКС.

Командиром Ax-4 является бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, которая в настоящее время является директором пилотируемых космических полетов Axiom. К ней в миссии присоединились пилот Шубханшу Шукла и специалисты миссии Славош Узнанский-Вишневский и Тибор Капу.