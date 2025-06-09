SpaceX готовится к запуску миссии с четырьмя астронавтами трех стран – Satnews

SpaceX запланировала запуск ракеты Falcon 9 с миссией Axiom Mission 4 к Международной космической станции на вторник, 10 июня.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Satnews.

Детали

Миссия Ax‑4 впервые отправит астронавтов из Индии, Польши и Венгрии на низкую околоземную орбиту и к МКС.

Ax‑4 обеспечит возобновление участия Индии, Польши и Венгрии в пилотируемых полетах на МКС – отмечают в Axiom Space .

В NASA добавляют, что корабль Dragon будет выполнять серию маневров перед стыковкой со станцией на следующее утро, 11 июня, около 19:30 по времени Украины.

На борту будут проведены более 60 научно-исследовательских экспериментов и коммерческих программ, охватывающих такие страны как США, Индия, Польша, Венгрия и другие. Целью миссии также является заложить основы для коммерческой космической станции Axiom к 2030 году.

Дополнительно

Satnews сообщает об экипаже Axiom Mission 4:

Капитан группы Шубханшу Шукла, выдающийся пилот Военно-воздушных сил Индии (ВВС), был выбран одним из четырех астронавтов для исторической миссии Гаганьян Индийской организации космических исследований (ISRO) – первого в истории страны пилотируемого космического полета.

Пегги Уитсон, доктор философии, самая опытная астронавтка Америки, служила командиром миссии Axiom 2 (Ax-2), второй полностью частной миссии астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Славош Узнанский-Вишневский из Польши – ученый и инженер, внесший значительный вклад в область науки и исследования космоса.

Тибор Капу, инженер-механик из Венгрии, является специалистом миссии Axiom Mission 4 (Ax-4). Что касается технических аспектов, на носителе установлен корабль Crew Dragon C213 – пятое и последнее судно своего типа.

В NASA подчеркивают, что эта миссия – одна из частей подготовки для автономного бизнес-офиса в космосе.

Справка

Axiom Space – частная космическая компания, которая организует коммерческие полеты на МКС. Благодаря сотрудничеству с NASA и партнерами, компания планирует создать собственную космическую станцию после завершения службы МКС.

Напомним

Как сообщал УНН, последний запуск частной пилотируемой миссии, Ax‑3, осуществился в 2024 году, а сейчас SpaceX продолжает выполнение ряда контрактов для NASA в рамках программы коммерческого космического транспорта.