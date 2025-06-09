SpaceX готовится к запуску миссии с четырьмя астронавтами трех стран – Satnews

$41.470.00
47.270.10
ukenru
Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"
06:30 • 9884 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
05:45 • 32708 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 43250 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 102339 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 143127 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 88986 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 104923 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 89782 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 58916 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 204307 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
76%
749мм
Популярные новости

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии

8 июня, 21:25 • 24228 просмотра

Папа Римский поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

8 июня, 22:41 • 27139 просмотра

Обстрелы будут продолжаться, пока Россию не удастся принудить к миру

9 июня, 00:05 • 22714 просмотра

В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

9 июня, 01:18 • 35325 просмотра

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 22850 просмотра
публикации

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

05:45 • 32708 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 49611 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 204307 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 189992 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 185671 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 90797 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 114131 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 182613 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 155999 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 195239 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

SpaceX готовится к запуску миссии с четырьмя астронавтами трех стран – Satnews

Киев • УНН

 • 98 просмотра

SpaceX готовится к запуску миссии Axiom Mission 4 на МКС. Впервые астронавты из Индии, Польши и Венгрии отправятся на орбиту для проведения научных исследований.

SpaceX готовится к запуску миссии с четырьмя астронавтами трех стран – Satnews

SpaceX запланировала запуск ракеты Falcon 9 с миссией Axiom Mission 4 к Международной космической станции на вторник, 10 июня.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Satnews.

Детали

Миссия Ax‑4 впервые отправит астронавтов из Индии, Польши и Венгрии на низкую околоземную орбиту и к МКС.

Ax‑4 обеспечит возобновление участия Индии, Польши и Венгрии в пилотируемых полетах на МКС

 – отмечают в Axiom Space .

В NASA добавляют, что корабль Dragon будет выполнять серию маневров перед стыковкой со станцией на следующее утро, 11 июня, около 19:30 по времени Украины.

На борту будут проведены более 60 научно-исследовательских экспериментов и коммерческих программ, охватывающих такие страны как США, Индия, Польша, Венгрия и другие. Целью миссии также является заложить основы для коммерческой космической станции Axiom к 2030 году.

Дополнительно

Satnews сообщает об экипаже Axiom Mission 4:

  • Капитан группы Шубханшу Шукла, выдающийся пилот Военно-воздушных сил Индии (ВВС), был выбран одним из четырех астронавтов для исторической миссии Гаганьян Индийской организации космических исследований (ISRO) – первого в истории страны пилотируемого космического полета.
    • Пегги Уитсон, доктор философии, самая опытная астронавтка Америки, служила командиром миссии Axiom 2 (Ax-2), второй полностью частной миссии астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
      • Славош Узнанский-Вишневский из Польши – ученый и инженер, внесший значительный вклад в область науки и исследования космоса.
        • Тибор Капу, инженер-механик из Венгрии, является специалистом миссии Axiom Mission 4 (Ax-4). Что касается технических аспектов, на носителе установлен корабль Crew Dragon C213 – пятое и последнее судно своего типа.

          В NASA подчеркивают, что эта миссия – одна из частей подготовки для автономного бизнес-офиса в космосе.

          Справка

          Axiom Space – частная космическая компания, которая организует коммерческие полеты на МКС. Благодаря сотрудничеству с NASA и партнерами, компания планирует создать собственную космическую станцию после завершения службы МКС.

          Напомним

          Как сообщал УНН, последний запуск частной пилотируемой миссии, Ax‑3, осуществился в 2024 году, а сейчас SpaceX продолжает выполнение ряда контрактов для NASA в рамках программы коммерческого космического транспорта.  

          Андрей Кулик

          Андрей Кулик

          Новости МираТехнологии
          SpaceX
          NASA
          Индия
          Сокол 9
          Соединённые Штаты
          Венгрия
          Польша
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9