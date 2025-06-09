SpaceX готується до запуску місії з чотирма астронавтами трьох країн

SpaceX готується до запуску місії Axiom Mission 4 на МКС. Вперше астронавти з Індії, Польщі та Угорщини відправляться на орбіту для проведення наукових досліджень.

SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 із місією Axiom Mission 4 до Міжнародної космічної станції на вівторок, 10 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Satnews. Деталі Місія Ax‑4 вперше відправить астронавтів із Індії, Польщі та Угорщини на низьку навколоземну орбіту та до МКС. Ax‑4 забезпечить поновлення участі Індії, Польщі та Угорщини у пілотованих польотах на МКС – зазначають в Axiom Space . У NASA додають, що корабель Dragon виконуватиме серію маневрів перед стиковкою зі станцією наступного ранку, 11 червня, близько 19:30 за часом України. На борту будуть проведені понад 60 науково-дослідних експериментів і комерційних програм, охоплюючи такі країни як США, Індія, Польща, Угорщина та інші . Метою місії також є закласти підвалини для комерційної космічної станції Axiom до 2030 року. Додатково Satnews повідомляє про екіпаж Axiom Mission 4: Капітан групи Шубханшу Шукла, видатний пілот Повітряних сил Індії (ВПС), був обраний одним із чотирьох астронавтів для історичної місії Гаганьян Індійської організації космічних досліджень (ISRO) – першого в історії країни пілотованого космічного польоту.

Пеґґі Вітсон, доктор філософії, найдосвідченіша астронавтка Америки, служила командиром місії Axiom 2 (Ax-2), другої повністю приватної місії астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Славош Узнанський-Вішневський з Польщі – науковець та інженер, який зробив значний внесок у галузь науки та дослідження космосу.

Тібор Капу, інженер-механік з Угорщини, є спеціалістом місії Axiom Mission 4 (Ax-4).Що стосується технічних аспектів, на носії встановлений корабель Crew Dragon C213 – п’яте і останнє судно свого типу. У NASA підкреслюють, що ця місія – одна з частин підготовки для автономного бізнес-офісу в космосі. Довідка Axiom Space – приватна космічна компанія, яка організовує комерційні польоти на МКС. Завдяки співпраці з NASA і партнерами, компанія планує створити власну космічну станцію після завершення служби МКС. Нагадаємо Як повідомляв УНН, останній запуск приватної пілотованої місії, Ax‑3, здійснився у 2024 році, а зараз SpaceX продовжує виконання ряду контрактів для NASA у межах програми комерційного космічного транспорту.