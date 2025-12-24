российские удары по порту Пивденный вызвали утечку масла в Черное море - АМПУ
Киев • УНН
В результате российских ударов по порту Пивденный в Одесской области произошла утечка растительного масла в Черное море. Акватория порта временно перекрыта для ликвидации последствий.
Из-за недавних массированных российских ударов по югу Украины, в частности - по инфраструктуре порта города Пивденный Одесской области - зафиксировали утечку растительного масла в акваторию Черного моря. Также акватория порта временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки, сообщает УНН со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.
Детали
Первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. В связи с этим работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами, с соблюдением требований правил безопасности для персонала, заявили в АМПУ.
Также там добавили, что специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации с безопасностью боновые заграждения были установлены в полном объеме.
К работам по ликвидации последствий утечки привлекли специализированные суда по сбору загрязняющих веществ. Речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду
Напомним
В начале текущей недели россияне атаковали в Одесской области энергетику и порт "Пивденный". Там загорелись около 30 контейнеров с мукой и маслом.