Биткойн испытывает трудности после провального октября, сделка США и Китая на рост криптовалюты не повлияла

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Цена биткойна снизилась до $107 тыс. из-за опасений относительно охлаждения экономических отношений между США и Китаем. В октябре биткойн потерял около 5%, что стало первым падением в этот месяц с 2018 года.

Биткойн испытывает трудности после провального октября, сделка США и Китая на рост криптовалюты не повлияла

Цена биткоина на уровне $107 тыс. пока подтверждает общее падение, поскольку опасения по поводу охлаждения в экономических отношениях между США и Китаем сдерживают интерес к крупнейшей криптовалюте мира. Передает УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Биткоин снизился в цене в понедельник, 3 октября, до 107 000 долларов (на 2,4%). Криптовалюта остается в пассивном положении после того, как в октябре биткоин впервые с 2018 года понес убытки.

В октябре биткоин потерял около 5%, что стало для этой виртуальной валюты первым падением в "оптимистичный" месяц с 2018 года.

Справка

Тенденция криптовалютных рынков к росту в октябре привела к появлению термина "апттобер". Uptober – от английских слов Up (вверх) October (октябрь). Как правило, в октябре крипта должна расти, поэтому соответствующий месяц считается оптимистичным.

Отношения США-КНР пока сдерживают интерес к криптовалюте

Недавнее торговое соглашение между США и Китаем не оказало существенного влияния на рост цен на криптовалюты.

Разница между ценой Bitcoin на Coinbase Global Inc (американская публичная компания, управляющая платформой обмена криптовалют - ред.) и средним мировым рынком стала отрицательной в конце октября.

Отрицательная премия Coinbase обычно сигнализирует о слабом рыночном спросе и усилении давления на крупнейшую в мире криптовалюту. Исторически отрицательная премия наблюдается только в периоды длительной слабости цен криптовалют.

Другие криптовалюты

Эфир упал на 4,2% до $3739,94;

BNB - на 4,7% до $1040,79;

XRP, Solana и Cardano - в диапазоне от 4% до 7%.

Напомним

В середине октября мировые финансовые рынки лихорадило на фоне новых решений американской администрации. Bitcoin просел более чем на 20 тысяч долларов, а другие цифровые активы потеряли до 15% капитализации.

Семья Трампов заработала более 800 миллионов долларов от продажи криптоактивов в первом полугодии 2025 года, что значительно превысило доход от традиционного бизнеса.

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
Тренд
Биткойн
Ethereum
Китай
Соединённые Штаты