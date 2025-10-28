Криптовалютні доходи родини Трампів зросли і можуть перевищити 1 мільярд доларів - Reuters

В першому півріччі 2025 року, дохід сім'ї Трампів від криптовалюти і значно перевищив кошти, які сім'я президента США отримала від своїх більш традиційних видів бізнесу. Досягти значно більшого доходу родині Трампа можуть допомогти нереалізовані прибутки від криптоактивів на понад 10 млрд доларів.

Родина президента США заробила понад 800 мільйонів доларів від продажу криптоактивів лише за першу половину 2025 року. У цьому році отримані кошти від криптовалюти в першому півріччі значно перевищували дохід від традиційних видів бізнесу Трампа.

За даними дослідження Reuters, від гольф-клубів і курортів у поточному році родина Трампів отримала 33 мільйони доларів, а від ліцензування його імені закордонним девелоперам нерухомості - близько 23 мільйонів доларів.

Але відомо, що виключно від продажу токенів World Liberty, родина Трампів отримала 463 мільйони доларів. Ця сума включає також дохід до 75 мільйонів доларів від придбання токенів Aqua.

Родина Трампа також заробила 336 мільйонів доларів на продажу монети мема про Трампа.

Через брак прозорості в бізнесі мемів Трампа, оцінки доходів від монет мають вищий ступінь невизначеності, ніж оцінки доходів від продажу токенів WLFI - попереджає Reuters.

Ще одним популярним трендом є мем-монети, такі як монета $TRUMP. Це по суті колекційні предмети. Їх вартість відображає популярність інтернет-жарту, мему або особистості, пов'язаної з ними.

Які переваги у власників підтримуваних Трампом токенів управління?

Токени World Liberty, як і більшість криптопродуктів, зареєстровані в цифрових реєстрах, які називаються блокчейнами. Але токени WLFI пропонують власникам лише обмежене право голосу в планах бізнесу, на відміну від токенів управління для подібних проектів.

Токени WLFI не є цінними паперами; це цифрові активи з реальною корисністю, включаючи права управління, які приносять користь власникам у міру зростання платформи. .. Заявлена ​​оцінка та аналіз доходів WLFI є неточними та оманливими - пояснив у листі до Reuters Тімоті Парлаторе, юрист компанії World Liberty Financial.

Особистості більшості покупців токенів WLFI приховані за непрозорими адресами "гаманців" — унікальними ідентифікаторами, які інвестори використовують як ключі для доступу та управління своїми активами.

Але є невеликий список великих покупців, особистість яких відома - це представники різних країн, у тому числі інвестори з США. За даними Reuters більшість мають історію юридичних конфліктів, пов'язаних з їхньою діловою діяльністю. Саме іноземні інвестори були основною ціллю для продажу токенів у стратегії родини Трампів.

Водночас у своєму дослідженні Reuters вказує, що для багатьох інвесторів участь братів Трамп означала можливість заробити на імені родини президента США.

Сеульська венчурна інвестиційна компанія Дорджі Рабтена, Oddiyana Ventures, у січні придбала токени WLFI на невідому суму. Рабтен заявив, що ніколи не зустрічався з синами Трампа, але участь родини була ключовим фактором для його інвестиції. - ідеться у матеріалі.

У жовтні УНН повідомляв, що ціна біткоїна впала до $121 525,6 після досягнення рекордного максимуму понад $126 000. Падіння пояснювалося фіксацією прибутку та невизначеністю інвесторів щодо економічної ситуації в США.

