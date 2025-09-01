Токен Trump WLFI викликає ажіотаж на криптовалютному ринку: обсяг пропозиції- понад $30 млрд

Запуск пов’язаного з родиною Дональда Трампа токена WLFI досяг 30 мільярдів доларів після його дебюту на ринку. Передає УНН із посиланням на CoinDesк та CoinAcademy.

Деталі

World Liberty Financial (WLFI), проект DeFi, що підтримується президентом США Дональдом Трампом та його родиною дебютував на криптовалютній біржі і одразу претендує, щоб стати однією з найгучніших подій року в світі криптовалют.

Наразі відомо, що після свого запуску токен торгувався за ціною понад $0,30. За оцінками, обсяг пропозиції перевищив $30 млрд.

Якщо ціна залишиться близько $0,34, вартість WLFI становитиме $34 мільярди, пише сайт CoinAcademy. Є всі передумови, що "проект" родина Трампа дістане місце в 10-ці найбільших криптовалют. І навіть здатен випередити Tron та Dogecoin.

Нагадаємо

У квітні 2025 року на блокчейн-платформі Solana розмістили криптовалют. З моменту заснування було створено один мільярд монет, з яких 800 мільйонів залишаються у власністю компанії, що належить Дональду Трампу. На сайті, який рекламує криптовалютний токен $TRUMP, весною 2025 року був розміщений доступ на приватну вечерю з президентом США Дональдом Трампом.

