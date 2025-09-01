Токен Trump WLFI вызывает ажиотаж на криптовалютном рынке: объем предложения — более $30 млрд

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 6072 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 16901 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 24510 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 147414 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 89600 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 160509 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 167699 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 144386 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 117245 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 38194 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
55%
745мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 115763 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 114952 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 103224 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 100988 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 93539 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 16894 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 55919 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 160474 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 167663 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 144362 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 26835 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 156620 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 285641 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 305444 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 299598 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Бильд
Ми-8

Токен Trump WLFI вызывает ажиотаж на криптовалютном рынке: объем предложения — более $30 млрд

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Связанный с семьей Дональда Трампа токен WLFI дебютировал на криптовалютной бирже, достигнув 30 миллиардов долларов. По оценкам, его стоимость может составить 34 миллиарда долларов, что потенциально выведет его в топ-10 криптовалют.

Токен Trump WLFI вызывает ажиотаж на криптовалютном рынке: объем предложения — более $30 млрд

Запуск токена WLFI, связанного с семьей Дональда Трампа, достиг 30 миллиардов долларов после его дебюта на рынке. Передает УНН со ссылкой на CoinDesk и CoinAcademy.

Детали

World Liberty Financial (WLFI), проект DeFi, поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом и его семьей, дебютировал на криптовалютной бирже и сразу претендует на то, чтобы стать одним из самых громких событий года в мире криптовалют.

На данный момент известно, что после своего запуска токен торговался по цене более $0,30. По оценкам, объем предложения превысил $30 млрд.

Если цена останется около $0,34, стоимость WLFI составит $34 миллиарда, пишет сайт CoinAcademy. Есть все предпосылки, что "проект" семьи Трампа займет место в 10-ке крупнейших криптовалют. И даже способен опередить Tron и Dogecoin.

Напомним

В апреле 2025 года на блокчейн-платформе Solana разместили криптовалюту. С момента основания был создан один миллиард монет, из которых 800 миллионов остаются в собственности компании, принадлежащей Дональду Трампу. На сайте, который рекламирует криптовалютный токен $TRUMP, весной 2025 года был размещен доступ на частный ужин с президентом США Дональдом Трампом.

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
Дональд Трамп