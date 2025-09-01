Токен Trump WLFI вызывает ажиотаж на криптовалютном рынке: объем предложения — более $30 млрд

Запуск токена WLFI, связанного с семьей Дональда Трампа, достиг 30 миллиардов долларов после его дебюта на рынке. Передает УНН со ссылкой на CoinDesk и CoinAcademy.

Детали

World Liberty Financial (WLFI), проект DeFi, поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом и его семьей, дебютировал на криптовалютной бирже и сразу претендует на то, чтобы стать одним из самых громких событий года в мире криптовалют.

На данный момент известно, что после своего запуска токен торговался по цене более $0,30. По оценкам, объем предложения превысил $30 млрд.

Если цена останется около $0,34, стоимость WLFI составит $34 миллиарда, пишет сайт CoinAcademy. Есть все предпосылки, что "проект" семьи Трампа займет место в 10-ке крупнейших криптовалют. И даже способен опередить Tron и Dogecoin.

Напомним

В апреле 2025 года на блокчейн-платформе Solana разместили криптовалюту. С момента основания был создан один миллиард монет, из которых 800 миллионов остаются в собственности компании, принадлежащей Дональду Трампу. На сайте, который рекламирует криптовалютный токен $TRUMP, весной 2025 года был размещен доступ на частный ужин с президентом США Дональдом Трампом.

