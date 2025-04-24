За вечерю з Трампом пропонують криптовалютний токен $TRUMP: хто може його отримати

$41.670.15
47.540.17
uk
Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
05:06 • 16661 перегляди

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

23 квітня, 17:58 • 51831 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 96830 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 120487 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 72477 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 118488 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 50723 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 40951 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 33322 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35978 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
1.7м/с
29%
746 мм
Популярнi новини

Ворог завдав масштабного удару по Києву

23 квітня, 22:34 • 34916 перегляди

Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога

23 квітня, 22:52 • 33624 перегляди

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок

23 квітня, 23:23 • 22141 перегляди

США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW

03:28 • 62402 перегляди

Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

03:44 • 17105 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 120488 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 75731 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 118489 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 88265 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 103272 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Андрій Сибіга

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Сполучене Королівство

Київ

Реклама
УНН Lite

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 4080 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 30816 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 38471 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 49720 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 48333 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Tesla Model Y

Шахед-136

Twitter

За вечерю з Трампом пропонують криптовалютний токен $TRUMP: хто може його отримати

Київ • УНН

 • 474 перегляди

На сайті криптовалюти $TRUMP пропонують доступ на приватну вечерю з Дональдом Трампом для 220 найкращих інвесторів. Токен розміщений на блокчейн-платформі Solana.

За вечерю з Трампом пропонують криптовалютний токен $TRUMP: хто може його отримати

На сайті, який рекламує криптовалютний токен $TRUMP є посилання на доступ на приватну вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє журнал Rolling Stone, передає УНН.

Деталі

Вечеря з Трампом відбудеться 22 травня в його гольф-клубі, доступному лише для "обраних". Туди запрошують 220 найкращих інвесторів у його мем-токен. Ця пропозиція є частиною останньої спроби родини Трамп отримати прибуток від особистої криптовалюти президента, яку він запустив безпосередньо перед своєю інавгурацією.

Доповнення

$TRUMP — криптовалютний токен, який розміщений на блокчейн-платформі Solana. Він був створений за декілька днів до інавгурації Трампа, а саме 17 квітня 2025 року.

З моменту заснування було створено один мільярд монет, з яких 800 мільйонів залишаються у власністю компанії, що належить Дональду Трампу. Ще 200 мільйонів було розміщено 17 січня 2025 року під час первинної пропозиції монет.

$TRUMP не є самостійною криптовалютою, адже він не має власних блокчейну і платіжної системи. Крім того, немає можливості конвертувати токен у будь-який інший актив. Він більше схожий на пам'ятну позначку або сувенір.

Кабінет міністрів Трампа готується повернути контроль над урядом після відходу Маска - Reuters24.04.25, 10:02 • 1238 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Дональд Трамп
Brent
$66.59
Bitcoin
$92,404.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.05
Золото
$3,336.89
Ethereum
$1,768.14