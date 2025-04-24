За вечерю з Трампом пропонують криптовалютний токен $TRUMP: хто може його отримати

На сайті, який рекламує криптовалютний токен $TRUMP є посилання на доступ на приватну вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє журнал Rolling Stone, передає УНН.

Деталі

Вечеря з Трампом відбудеться 22 травня в його гольф-клубі, доступному лише для "обраних". Туди запрошують 220 найкращих інвесторів у його мем-токен. Ця пропозиція є частиною останньої спроби родини Трамп отримати прибуток від особистої криптовалюти президента, яку він запустив безпосередньо перед своєю інавгурацією.

Доповнення

$TRUMP — криптовалютний токен, який розміщений на блокчейн-платформі Solana. Він був створений за декілька днів до інавгурації Трампа, а саме 17 квітня 2025 року.

З моменту заснування було створено один мільярд монет, з яких 800 мільйонів залишаються у власністю компанії, що належить Дональду Трампу. Ще 200 мільйонів було розміщено 17 січня 2025 року під час первинної пропозиції монет.

$TRUMP не є самостійною криптовалютою, адже він не має власних блокчейну і платіжної системи. Крім того, немає можливості конвертувати токен у будь-який інший актив. Він більше схожий на пам'ятну позначку або сувенір.

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