Криптовалютные доходы семьи Трампов выросли и могут превысить 1 миллиард долларов - Reuters

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 4980 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15026 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30664 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23727 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22697 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19448 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16231 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40155 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31242 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13416 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
77%
743мм
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 14943 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30701 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27437 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 13277 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15685 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 15842 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 27614 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30661 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40152 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 31241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Томаш Семоняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Польша
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 6528 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 6602 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 30831 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40152 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 37604 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Криптовалютные доходы семьи Трампов выросли и могут превысить 1 миллиард долларов - Reuters

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Семья Трампов заработала более 800 миллионов долларов от продажи криптоактивов в первом полугодии 2025 года, что значительно превысило доход от традиционного бизнеса. Нереализованные прибыли от криптоактивов могут добавить более 10 миллиардов долларов.

Криптовалютные доходы семьи Трампов выросли и могут превысить 1 миллиард долларов - Reuters

В первом полугодии 2025 года доход семьи Трампов от криптовалюты значительно превысил средства, которые семья президента США получила от своих более традиционных видов бизнеса. Достичь значительно большего дохода семье Трампа могут помочь нереализованные прибыли от криптоактивов на более чем 10 млрд долларов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Семья президента США заработала более 800 миллионов долларов от продажи криптоактивов только за первую половину 2025 года. В этом году полученные средства от криптовалюты в первом полугодии значительно превышали доход от традиционных видов бизнеса Трампа.

По данным исследования Reuters, от гольф-клубов и курортов в текущем году семья Трампов получила 33 миллиона долларов, а от лицензирования его имени зарубежным девелоперам недвижимости - около 23 миллионов долларов.

Токен Трампа WLFI вызывает ажиотаж на криптовалютном рынке: объем предложения – более $30 млрд01.09.25, 21:04 • 4112 просмотров

Но известно, что исключительно от продажи токенов World Liberty семья Трампов получила 463 миллиона долларов. Эта сумма включает также доход до 75 миллионов долларов от приобретения токенов Aqua.

Семья Трампа также заработала 336 миллионов долларов на продаже монеты мема о Трампе.

Из-за нехватки прозрачности в бизнесе мемов Трампа, оценки доходов от монет имеют более высокую степень неопределенности, чем оценки доходов от продажи токенов WLFI

- предупреждает Reuters.

Еще одним популярным трендом являются мем-монеты, такие как монета $TRUMP. Это по сути коллекционные предметы. Их стоимость отражает популярность интернет-шутки, мема или личности, связанной с ними.

Какие преимущества у владельцев поддерживаемых Трампом токенов управления?

Токены World Liberty, как и большинство криптопродуктов, зарегистрированы в цифровых реестрах, которые называются блокчейнами. Но токены WLFI предлагают владельцам лишь ограниченное право голоса в планах бизнеса, в отличие от токенов управления для подобных проектов.

Токены WLFI не являются ценными бумагами; это цифровые активы с реальной полезностью, включая права управления, которые приносят пользу владельцам по мере роста платформы. .. Заявленная оценка и анализ доходов WLFI являются неточными и вводящими в заблуждение

- пояснил в письме к Reuters Тимоти Парлаторе, юрист компании World Liberty Financial.

Личности большинства покупателей токенов WLFI скрыты за непрозрачными адресами "кошельков" — уникальными идентификаторами, которые инвесторы используют как ключи для доступа и управления своими активами.

Цены на золото демонстрируют первое недельное падение после рекордных максимумов24.10.25, 18:53 • 2839 просмотров

Но есть небольшой список крупных покупателей, личность которых известна - это представители разных стран, в том числе инвесторы из США. По данным Reuters, большинство имеют историю юридических конфликтов, связанных с их деловой деятельностью. Именно иностранные инвесторы были основной целью для продажи токенов в стратегии семьи Трампов.

В то же время в своем исследовании Reuters указывает, что для многих инвесторов участие братьев Трамп означало возможность заработать на имени семьи президента США.

Сеульская венчурная инвестиционная компания Дорджи Рабтена, Oddiyana Ventures, в январе приобрела токены WLFI на неизвестную сумму. Рабтен заявил, что никогда не встречался с сыновьями Трампа, но участие семьи было ключевым фактором для его инвестиции.

- говорится в материале.

Напомним

В октябре УНН сообщал, что цена биткоина упала до $121 525,6 после достижения рекордного максимума более $126 000. Падение объяснялось фиксацией прибыли и неопределенностью инвесторов относительно экономической ситуации в США.

Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13.10.25, 04:52 • 37637 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираФинансы
Тренд
Бренд
Reuters
Сеул
Дональд Трамп
Соединённые Штаты