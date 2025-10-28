Криптовалютные доходы семьи Трампов выросли и могут превысить 1 миллиард долларов - Reuters

В первом полугодии 2025 года доход семьи Трампов от криптовалюты значительно превысил средства, которые семья президента США получила от своих более традиционных видов бизнеса. Достичь значительно большего дохода семье Трампа могут помочь нереализованные прибыли от криптоактивов на более чем 10 млрд долларов.

Семья президента США заработала более 800 миллионов долларов от продажи криптоактивов только за первую половину 2025 года. В этом году полученные средства от криптовалюты в первом полугодии значительно превышали доход от традиционных видов бизнеса Трампа.

По данным исследования Reuters, от гольф-клубов и курортов в текущем году семья Трампов получила 33 миллиона долларов, а от лицензирования его имени зарубежным девелоперам недвижимости - около 23 миллионов долларов.

Но известно, что исключительно от продажи токенов World Liberty семья Трампов получила 463 миллиона долларов. Эта сумма включает также доход до 75 миллионов долларов от приобретения токенов Aqua.

Семья Трампа также заработала 336 миллионов долларов на продаже монеты мема о Трампе.

Из-за нехватки прозрачности в бизнесе мемов Трампа, оценки доходов от монет имеют более высокую степень неопределенности, чем оценки доходов от продажи токенов WLFI - предупреждает Reuters.

Еще одним популярным трендом являются мем-монеты, такие как монета $TRUMP. Это по сути коллекционные предметы. Их стоимость отражает популярность интернет-шутки, мема или личности, связанной с ними.

Токены World Liberty, как и большинство криптопродуктов, зарегистрированы в цифровых реестрах, которые называются блокчейнами. Но токены WLFI предлагают владельцам лишь ограниченное право голоса в планах бизнеса, в отличие от токенов управления для подобных проектов.

Токены WLFI не являются ценными бумагами; это цифровые активы с реальной полезностью, включая права управления, которые приносят пользу владельцам по мере роста платформы. .. Заявленная оценка и анализ доходов WLFI являются неточными и вводящими в заблуждение - пояснил в письме к Reuters Тимоти Парлаторе, юрист компании World Liberty Financial.

Личности большинства покупателей токенов WLFI скрыты за непрозрачными адресами "кошельков" — уникальными идентификаторами, которые инвесторы используют как ключи для доступа и управления своими активами.

Но есть небольшой список крупных покупателей, личность которых известна - это представители разных стран, в том числе инвесторы из США. По данным Reuters, большинство имеют историю юридических конфликтов, связанных с их деловой деятельностью. Именно иностранные инвесторы были основной целью для продажи токенов в стратегии семьи Трампов.

В то же время в своем исследовании Reuters указывает, что для многих инвесторов участие братьев Трамп означало возможность заработать на имени семьи президента США.

Сеульская венчурная инвестиционная компания Дорджи Рабтена, Oddiyana Ventures, в январе приобрела токены WLFI на неизвестную сумму. Рабтен заявил, что никогда не встречался с сыновьями Трампа, но участие семьи было ключевым фактором для его инвестиции. - говорится в материале.

