Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes
Киев • УНН
Дональд Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США, его криптоактивы оцениваются в 870 миллионов долларов. Это произошло из-за его участия в Trump Media and Technology Group, которая приобрела биткоин на 2 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в Соединенных Штатах. Оценочная стоимость его криптоактивов составляет 870 миллионов долларов. Это свидетельствует о значительном изменении структуры богатства Трампа в пользу цифровых активов, пишет УНН со ссылкой на Forbes.
Детали
Отмечается, что Трамп владеет криптовалютой опосредованно через свое участие в Trump Media and Technology Group, которая управляет платформой Truth Social. Так, в июле компания приобрела биткоин на 2 миллиарда долларов, после чего доля Трампа в компании сократилась с 52% до 41%. Сейчас его личная доля оценивается примерно в 870 миллионов долларов.
Есть лишь несколько других миллиардеров, которые, похоже, владеют большей суммой биткоина. Близнецы Винклвосс могут иметь более 8 миллиардов долларов, если они не продали ничего в последние годы. Майкл Сэйлор, который был пионером стратегии казначейства биткойнов, которую сейчас копирует Trump Media, имеет около 5 миллиардов долларов. ... Тим Дрейпер выиграл аукцион в 2014 году за монеты, которые правительство США конфисковало при ликвидации Silk Road, незаконного рынка, и которые сейчас стоят 3,6 миллиарда долларов. Инвестор Мэтью Рошак может владеть более 1 миллиардом долларов
Издание указывает, что Трамп ранее скептически относился к криптовалютам, однако после возвращения к президентской кампании начал активно инвестировать: продал NFT-карты, запустил проект World Liberty Financial и мемкоин, что добавило более 1 миллиарда долларов к его капиталу.
Напомним
Цена биткоина в пятницу упала до $110,623 после заявлений Трампа о Китае и паузе в институциональных вливаниях.
Украинцы потратили почти миллиард долларов на биткоины за год - ЕБРР25.09.25, 12:47 • 2757 просмотров