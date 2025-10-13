Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes
Київ • УНН
Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у США, його криптоактиви оцінюються у 870 мільйонів доларів. Це сталося через його участь у Trump Media and Technology Group, яка придбала біткоїн на 2 мільярди доларів.
Президент США Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у Сполучених Штатах. Оцінювана вартість його криптоактивів становить 870 мільйонів доларів. Це свідчить про значну зміну структури багатства Трампа на користь цифрових активів, пише УНН із посиланням на Forbes.
Деталі
Зазначається, що Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свою участь у Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social. Так, у липні компанія придбала біткоїн на 2 мільярди доларів, після чого частка Трампа у компанії скоротилася з 52% до 41%. Наразі його особиста частка оцінюється приблизно у 870 мільйонів доларів.
Є лише кілька інших мільярдерів, які, схоже, володіють більшою сумою біткоїна. Близнюки Вінклвосс можуть мати понад 8 мільярдів доларів, якщо вони не продали нічого в останні роки. Майкл Сейлор, який був піонером стратегії казначейства біткойнів, яку зараз копіює Trump Media, має близько 5 мільярдів доларів. ... Тім Дрейпер виграв аукціон у 2014 році за монети, які уряд США конфіскував під час ліквідації Silk Road, незаконного ринку, і які зараз коштують 3,6 мільярда доларів. Інвестор Метью Рошак може володіти понад 1 мільярдом доларів
Видання вказує, що Трамп раніше скептично ставився до криптовалют, проте після повернення до президентської кампанії почав активно інвестувати: продав NFT-картки, запустив проєкт World Liberty Financial та мемкоїн, що додало понад 1 мільярд доларів до його капіталу.
Нагадаємо
Ціна біткоїна у п'ятницю впала до $110,623 після заяв Трампа про Китай і паузу в інституційних вливаннях.
