$41.870.05
48.450.07
ukenru
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
15:17 • 18183 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
14:59 • 17726 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
14:38 • 21268 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
13:33 • 29145 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
12:44 • 41477 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
11:59 • 39430 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
11:37 • 46766 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
10:40 • 157433 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 107949 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
18 июля, 05:41 • 104488 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
81%
744мм
Популярные новости
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
18 июля, 07:08 • 96655 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18 июля, 08:28 • 88784 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 98872 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 63626 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 27045 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
15:17 • 18203 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 27879 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 99660 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 157447 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 340389 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 64255 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 109680 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 117330 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 230423 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 287822 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Таймс
Беспилотный летательный аппарат

Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?

Киев • УНН

 • 17773 просмотра

Авторская колонка от эксперта в сфере финансов Елены Соседки

Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?

Мы живем во времена, когда искусственный интеллект научился инвестировать, анализировать риски, бороться с мошенничеством и делать банковский комплаенс быстрее, чем моя кофемашина успевает приготовить утренний эспрессо. Главное — не просить его посоветовать, что надеть на встречу с советом директоров. Здесь он еще немного хромает (но я верю — до GPT-6 дойдет и до этого).

Мы видим красноречивые заголовки о "революции в финансах", но что же там на самом деле? Честно и без прикрас говорим о преимуществах и недостатках привлечения искусственного интеллекта в банковскую сферу. 

Компании-гиганты вроде JPMorgan Chase & Co. и The Goldman Sachs Group, Inc. уже не просто флиртуют с ИИ — у них полноценный серьезный роман. JPMorgan, например, запустил платформу COiN, которая анализирует юридические документы с такой эффективностью, что экономит более 360 тыс. часов человеческой работы ежегодно. Это не только экономия, это — настоящая корпоративная суперсила. Юристы наконец-то могут заниматься тем, что они любят больше всего — разрабатывать стратегии, а не искать пункт 14.46 на 72-й странице в договоре, заключенном еще в прошлом веке.

А еще у JPMorgan Chase & Co. — ведущей финансовой корпорации США, объединяющей коммерческий и инвестиционный банкинг, занимающейся управлением активами, кредитованием и андеррайтингом, есть система LOXM. Это такая себе торговая ракета, которая выполняет финансовые приказы с минимальной задержкой, менее чем 5 миллисекунд. Большинство людей за это время не успевают даже моргнуть. 

Не отстает и The Goldman Sachs Group, Inc. — один из крупнейших инвестиционных банков мира, специализирующийся на инвестбанкинге, торговле ценными бумагами, управлении активами и финансовом консалтинге. У них GS AI Assistant, помогает сотрудникам в тысячах рутинных задач, а еще автономный кодер Devin, который пишет программный код самостоятельно. 

Да-да, будущее уже здесь. И я даже не говорю о платформе BlackRock Aladdin, которая ежесекундно перебирает гигабайты данных, анализирует риски и принимает решения, влияющие на целые рынки.

А что с комплаенсом, спросите вы? Раньше это была что-то вроде закрытой комнаты с кучей бумаг и серьезными специалистами, которые внимательно изучали каждую мелочь. А сейчас это настоящее high-tech шоу. Системы с искусственным интеллектом сами находят подозрительные транзакции, связи между различными операциями, проверяют людей в санкционных списках и сразу предупреждают о рисках. И все это пока мы спокойно листаем ленту новостей в телефоне.

Но! (И тут я поднимаю бровь.) Все эти технологические дифирамбы звучат очень красиво, пока мы не спотыкаемся о ту самую проблему, которая имеет немного зловещее название — "черный ящик". Что это такое? Это ситуация, когда искусственный интеллект принимает решения, но никто не может объяснить, и не понимает почему именно такое. Алгоритм отказал вам в кредите? Вы хотите узнать причину — а в ответ тишина. Перевод денег заблокирован? А объяснений нет. 

Это уже не просто мелочь или сбой, это серьезный вопрос доверия к системе. Ведь когда решение принимает не человек, а машина, да еще и без возможности понять ее логику — это как получить вердикт в суде: без вашего присутствия на рассмотрении дела, привлечения адвокатов и возможности изучить документы, доказательства вины. 

Именно поэтому регуляторы в США, странах ЕС и Великобритании уже разрабатывают правила, которые должны заставить ИИ быть не просто умным, а еще и понятным. Речь идет о так называемой "объяснимости" алгоритмов: система должна уметь ответить — почему она приняла определенное решение. И не языком программистов, а так, чтобы это мог понять юрист.

К тому же добавляются требования по этичности: не дискриминировать, не искажать, а также прозрачности: откуда данные, кто их собрал, кто научил алгоритм так мыслить. Ведь искусственный интеллект — это не дикий зверь, которого мы заперли в серверной комнате и молимся, чтобы он был вежливым. Это инструмент, который может сделать больно, если им пользоваться без инструкции, понимания и четких рамок.

И еще одно "но", как пишет издание Business Insider, четверо из пяти банкиров заявляют, что не могут эффективно защититься от хакеров, вооруженных ИИ. То есть искусственный интеллект уже играет на обе стороны — светлую и темную. И это важный аспект развития ИИ, на который человечеству стоит обращать внимание.

Тем временем украинские банки держатся очень достойно. Monobank, UKRSIBBANK, Ощадбанк — уже давно играют на поле AI. Они автоматизируют скоринг, анализируют поведение клиентов, оптимизируют процессы. 

Мой прогноз? Банк, который не начнет внедрять ИИ, может превратиться в музей: красивый, почтенный, архаичный, но с ограниченным кругом клиентов. Ведь люди уже привыкли к скорости, гибкости и персонализации. 

В итоге все очень просто — ИИ это как новый коллега в команде. Умный, немного скучный, но невероятно продуктивный. Он не заменит членов команды, но заставит всех работать по-новому. И если вы до сих пор не в восторге — то просто еще не были на встрече, где вам отчитывается бот, а не бухгалтер. 

Елена Соседка, финтех-эксперт и оптимистка с AI в сердце

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ТехнологииФинансы
BlackRock
Ощадбанк
JPMorgan Chase
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9