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The New York Times
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В Польше неизвестный напал на украинку

Киев • УНН

 • 10851 просмотра

В Гдыне неизвестный дважды ударил 40-летнюю украинку по голове деревянной палкой. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает, полиция ведет расследование.

В Польше неизвестный напал на украинку

40-летняя украинка подверглась жестокому нападению в Гдыне на севере Польши. Неизвестный нападавший дважды ударил женщину по голове деревянной палкой. Полиция проводит расследование, сообщает Onet Wiadomości, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел в четверг около 15:30 по местному времени. По предварительным данным, нападавший напал на женщину сзади, ударив ее по голове деревянной тростью. Потерпевшая получила травмы, ее лицо и одежда были залиты кровью. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, сообщает Trojmiasto.pl, который получил видео с места происшествия от читателя.

Женщину доставили в Гдынскую городскую больницу. После медицинского осмотра потерпевшую отпустили. Ее жизни ничего не угрожает.

Поиски злоумышленника продолжаются.

Полиция пытается установить личность и арестовать злоумышленника. Пресс-секретарь полицейского управления Гдыни Марек Кобялко сообщил, что офицеры анализируют собранные доказательства и проверяют любую информацию, которая может помочь выяснить обстоятельства инцидента. Он также добавил, что "пока полученные результаты не указывают на то, что нападение было мотивировано национальными предубеждениями", пишет издание.

Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше28.07.26, 15:59 • 6341 просмотр

Юлия Шрамко

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