В Польше неизвестный напал на украинку

40-летняя украинка подверглась жестокому нападению в Гдыне на севере Польши. Неизвестный нападавший дважды ударил женщину по голове деревянной палкой. Полиция проводит расследование, сообщает Onet Wiadomości, пишет УНН.

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Инцидент произошел в четверг около 15:30 по местному времени. По предварительным данным, нападавший напал на женщину сзади, ударив ее по голове деревянной тростью. Потерпевшая получила травмы, ее лицо и одежда были залиты кровью. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, сообщает Trojmiasto.pl, который получил видео с места происшествия от читателя.

Женщину доставили в Гдынскую городскую больницу. После медицинского осмотра потерпевшую отпустили. Ее жизни ничего не угрожает.

Поиски злоумышленника продолжаются.

Полиция пытается установить личность и арестовать злоумышленника. Пресс-секретарь полицейского управления Гдыни Марек Кобялко сообщил, что офицеры анализируют собранные доказательства и проверяют любую информацию, которая может помочь выяснить обстоятельства инцидента. Он также добавил, что "пока полученные результаты не указывают на то, что нападение было мотивировано национальными предубеждениями", пишет издание.

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