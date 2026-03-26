Парламентської кризи не існує, є проблеми - Буданов

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Очільник ГУР заперечив парламентську кризу, попри загрози зриву засідань та бажання 40 депутатів скласти мандати. Буданов планує допомогти Раді владнати проблеми.

Парламентської кризи не існує, є проблеми - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що кризи у Верховній Раді немає, але є проблеми, які він спробує допомогти вирішити, передає УНН

Парламентської кризи не існує. Є проблеми. З проблемами треба працювати. Але парламент - це Верховна Рада… у них верховна влада. Чи зможу я допомогти якось це владнати? Я спробую 

- сказав Буданов журналістам. 

Доповнення

Раніше повідомлялося, що засідання Верховної Ради України, заплановане на 25 березня, опинилось під загрозою зриву через погрози побиття та провокації щодо низки народних депутатів.

Перший заступник очільника фракції "Слуга Народу" Андрій Мотовиловець заявив Forbes, що близько 40 депутатів готові скласти мандат. 

Декілька десятків народних депутатів від фракції "Слуга народу" написали заяви про складання мандатів, зокрема через низьку заробітну плату.

Павло Башинський

Політика
Слуга народу
Верховна Рада України
Forbes
Кирило Буданов