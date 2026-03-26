Парламентского кризиса не существует, есть проблемы - Буданов
Киев • УНН
Глава ГУР отрицает парламентский кризис, несмотря на угрозы срыва заседаний и желание 40 депутатов сложить мандаты. Буданов планирует помочь Раде уладить проблемы.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что кризиса в Верховной Раде нет, но есть проблемы, которые он попытается помочь решить, передает УНН.
Парламентского кризиса не существует. Есть проблемы. С проблемами надо работать. Но парламент - это Верховная Рада… у них верховная власть. Смогу ли я помочь как-то это уладить? Я попробую
Дополнение
Ранее сообщалось, что заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 25 марта, оказалось под угрозой срыва из-за угроз избиения и провокаций в отношении ряда народных депутатов.
Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец заявил Forbes, что около 40 депутатов готовы сложить мандат.
Несколько десятков народных депутатов от фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении мандатов, в частности из-за низкой заработной платы.