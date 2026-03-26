Парламентского кризиса не существует, есть проблемы - Буданов

Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
18:12 • 13216 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
17:53 • 12298 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
15:16 • 30079 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
14:41 • 26767 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
26 марта, 12:59 • 22255 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 30044 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 45228 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 63089 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 100332 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназияPhoto26 марта, 10:49 • 26701 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 56250 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 39914 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 32547 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля14:49 • 33946 просмотра
публикации
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
15:16 • 30078 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля14:49 • 34383 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 32914 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 40279 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 56704 просмотра
Парламентского кризиса не существует, есть проблемы - Буданов

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

Глава ГУР отрицает парламентский кризис, несмотря на угрозы срыва заседаний и желание 40 депутатов сложить мандаты. Буданов планирует помочь Раде уладить проблемы.

Парламентского кризиса не существует, есть проблемы - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что кризиса в Верховной Раде нет, но есть проблемы, которые он попытается помочь решить, передает УНН

Парламентского кризиса не существует. Есть проблемы. С проблемами надо работать. Но парламент - это Верховная Рада… у них верховная власть. Смогу ли я помочь как-то это уладить? Я попробую 

- сказал Буданов журналистам. 

Дополнение

Ранее сообщалось, что заседание Верховной Рады Украины, запланированное на 25 марта, оказалось под угрозой срыва из-за угроз избиения и провокаций в отношении ряда народных депутатов.

Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец заявил Forbes, что около 40 депутатов готовы сложить мандат. 

Несколько десятков народных депутатов от фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении мандатов, в частности из-за низкой заработной платы.

