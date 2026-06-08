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5,9 млрд евро из первого транша 90-миллиардного кредита ЕС для Украины пойдут на дроны — Каллас

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Украина, как ожидается, получит первую выплату по кредиту на 90 миллиардов евро уже в этом месяце. Средства в размере 5,9 миллиарда евро направят на закупку дронов.

5,9 млрд евро из первого транша 90-миллиардного кредита ЕС для Украины пойдут на дроны — Каллас

Первые 5,9 миллиарда евро из первого транша из 90 млрд евро согласованного ЕС кредита для Украины должны направить уже в этом месяце - на дроны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник на пресс-конференции во время неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре, пишет УНН.

Детали

"Что касается практической поддержки Украины, министры обсудили будущее Европейского фонда мира (EPF). Как вам известно, Венгрия снимает свое вето на блокирование 6,6 миллиарда евро, и я предлагаю использовать эти средства для возмещения государствам-членам за прошлые поставки оружия, финансирования новых совместных закупок и поддержки операций в миссии EUMAM Ukraine", - отметила Каллас.

Министры, по ее словам, также рассмотрели "вопрос углубления сотрудничества с Украиной в оборонно-промышленной сфере, в частности в сфере противовоздушной обороны, которая является наиболее необходимой сейчас, и это должно идти рука об руку с содействием производству украинских систем в Европейском Союзе и созданием европейских компаний в Украине".

Кредит объемом 90 миллиардов евро для Украины готов к выплате, а первая выплата объемом 5,9 миллиарда евро должна быть направлена на беспилотники в этом месяце. При распределении финансирования потребности Украины являются главным приоритетом

- подчеркнула Каллас.

Напомним

Европейская комиссия заявляла, что первый транш в рамках нового пакета финансовой поддержки Украины на 90 млрд евро должен быть выделен до конца июня. Из этой суммы 5,9 млрд евро предусмотрены на оборонные нужды Украины, а еще 3,2 млрд – в рамках программы макрофинансовой помощи.

Дополняется...

Юлия Шрамко

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