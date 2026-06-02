Генштаб подтвердил поражение корабля РФ и Ильского НПЗ, повреждения на еще двух

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

ВСУ поразили НПЗ Ильский, Новошахтинский и Саратовский. Подтверждено повреждение ЗРПК Панцирь-С1 и корабля оккупантов в Крыму.

Генштаб подтвердил поражение корабля РФ и Ильского НПЗ, повреждения на еще двух

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Ильский", ЗРПК "Панцирь-С1", корабля и других объектов противника, как и результаты поражения Новошахтинского и Саратовского НПЗ, пишет УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, "1 июня и в ночь на 2 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов".

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае рф. Подтверждено поражение цели с последующим пожаром на территории завода. Масштабы нанесенных повреждений уточняются

- сообщили в Генштабе.

НПЗ "Ильский", как указано, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга российской федерации. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения вооруженных сил рф.

"Также поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (Видное, ВОТ АР Крым)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, "поражен склад БпЛА подразделения противника (Шахтерское Донецкой обл.), а также пункты управления БпЛА оккупантов в районах Устинки (Белгородская обл., рф), Лугового Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине". Также, как указали в Генштабе, "украинские воины били по сосредоточениям живой силы противника в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки на Днепропетровщине и Локоти (Курская обл., рф)".

По результатам ракетного удара украинскими крылатыми ракетами "Нептун" 31 мая 2026 года по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области рф подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия. А в результате попаданий 31 мая 2026 года по территории Саратовского НПЗ подтверждено поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6

- отметили в Генштабе.

"Также уточнена информация по ЛПДС "Лазарево" в Кировской области рф - были повреждены два резервуара РВС-50000 м3 и здания магистральных насосных станций", - указали в Генштабе.

Среди прочего, по данным Генштаба, "в ночь на 1 июня поражен корабль оккупантов в районе базирования (Межводное, ВОТ АР Крым)". По предварительной информации, как сообщается, - это судно размагничивания. Результаты уточняются.

