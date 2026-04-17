Венгерские партии определили дату избрания Петера Мадьяра премьер-министром

Политические партии Венгрии договорились, когда Петер Мадьяр может стать премьер-министром. Это произошло в пятницу, 17 апреля, в Национальной ассамблее Венгрии – на мероприятии присутствовали представители партий "Tisza" (Партия уважения и свободы - ред.), "Фидес - Венгерский гражданский союз", Христианско-демократической партии (KDNP - ред.) и "Mi Hazánk Mozgalom" (Движение "Наша Родина" - ред.), сообщает УНН со ссылкой на hvg.hu.

Детали

На мероприятии фракцию "Tisza" представляли, кроме председателя партии Петера Мадьяра, руководитель фракции в столице Андреа Буйдосо, юрист Мартон Меллетей-Барна и руководитель кабинета Гьорги-Ласло Велкей. Партия "Фидес" делегировала министра Гергеля Гуляша и Дьордя Баллу, партия "KDNP" - государственного секретаря Бенце Ретвари, Яноша Латорцая, вице-спикера Национальной ассамблеи, а партия "Mi Hazánk" - Ласло Тороцкаи, Дору Дуро и Элода Новака.

В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:

подготовка к подтверждению мандатов, порядок подписания присяги;

подготовка к учредительному заседанию;

определение повестки дня;

подготовка к избранию должностных лиц;

создание комиссионной системы Национального собрания;

вопросы, касающиеся внешнеполитических и дипломатических органов.

Учредительные заседания парламента могут состояться 9 мая, в тот же день состоятся выборы премьер-министра. Кроме того, планируется создать отдельное министерство социальных дел.

Дополнительно

Виктор Орбан заявил, что его партия "Фидес" нуждается в "полном обновлении" после поражения на парламентских выборах, которые завершили его 16-летнее правление.

