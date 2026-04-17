Венгерские партии определили дату избрания Петера Мадьяра премьер-министром
Киев • УНН
В венгерском парламенте обсудили подготовку к учредительному заседанию. Выборы премьера и принесение присяги депутатами запланированы на 9 мая.
Политические партии Венгрии договорились, когда Петер Мадьяр может стать премьер-министром. Это произошло в пятницу, 17 апреля, в Национальной ассамблее Венгрии – на мероприятии присутствовали представители партий "Tisza" (Партия уважения и свободы - ред.), "Фидес - Венгерский гражданский союз", Христианско-демократической партии (KDNP - ред.) и "Mi Hazánk Mozgalom" (Движение "Наша Родина" - ред.), сообщает УНН со ссылкой на hvg.hu.
Детали
На мероприятии фракцию "Tisza" представляли, кроме председателя партии Петера Мадьяра, руководитель фракции в столице Андреа Буйдосо, юрист Мартон Меллетей-Барна и руководитель кабинета Гьорги-Ласло Велкей. Партия "Фидес" делегировала министра Гергеля Гуляша и Дьордя Баллу, партия "KDNP" - государственного секретаря Бенце Ретвари, Яноша Латорцая, вице-спикера Национальной ассамблеи, а партия "Mi Hazánk" - Ласло Тороцкаи, Дору Дуро и Элода Новака.
В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:
- подготовка к подтверждению мандатов, порядок
подписания присяги;
- подготовка к учредительному заседанию;
- определение повестки дня;
- подготовка к избранию должностных лиц;
- создание комиссионной системы Национального собрания;
- вопросы, касающиеся внешнеполитических и
дипломатических органов.
Учредительные заседания парламента могут состояться 9 мая, в тот же день состоятся выборы премьер-министра. Кроме того, планируется создать отдельное министерство социальных дел.
Дополнительно
Виктор Орбан заявил, что его партия "Фидес" нуждается в "полном обновлении" после поражения на парламентских выборах, которые завершили его 16-летнее правление.
