Встречи лидеров стран ЕС в апреле и июне 2026 года - приедет ли Орбан перед своей отставкой

Глава Европейского совета Антониу Коста обнародовал во вторник приглашение на следующее заседание органа, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Неофициальная встреча состоится на Кипре 23-24 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на telex.hu.

Детали

По предварительным данным, участники обсудят "сложную геополитическую ситуацию" и следующий бюджет ЕС. Однако пока непонятно, будет ли это личная встреча или видеоконференция - ранее уже были примеры обоих вариантов.

Кроме того, следующее заседание глав государств и правительств ЕС запланировано на 18 июня, уже значительно позже возможной последней учредительной сессии венгерского парламента. Ожидается, что Виктора Орбана пригласят на это мероприятие, перед тем, как он уйдет "на пенсию".

В любой момент можно созвать чрезвычайный саммит, но если все будет происходить согласно текущим планам, это будет последнее заседание Европейского совета для Орбана перед тем, как он уйдет в отставку - сообщают венгерские СМИ.

