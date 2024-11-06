Армия рф наращивает силы в оккупированном Геническе - "АТЕШ"
Киев • УНН
Во временно оккупированном Геническе зафиксирована переброска резервных сил рф, среди которых много мобилизованных из Крыма. Офицеры оккупантов опасаются возможного наступления на правый берег Херсонщины.
Во временно оккупированном Геническе фиксируется переброска резервных сил российских захватчиков. Офицерский состав врага опасается, что это может быть связано с намерениями начать наступление на правый берег Херсонской области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что среди передислоцированных в этот район российских военнослужащих много тех, кто вступил в армию рф в ходе скрытой мобилизации из оккупированного Крыма.
Некоторые офицеры находятся в состоянии паники, считая, что это делается для возможного наступления на правый берег Херсонской области,
Также подчеркивается, что пока не понятно, намерено ли российское военное руководство вводить новые резервы в бой в Херсонской области.
Партизаны отмечают, что такие действия противника могут также быть попыткой дезинформировать Силы обороны Украины.
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