Армия рф наращивает силы в оккупированном Геническе - "АТЕШ"

Во временно оккупированном Геническе фиксируется переброска резервных сил российских захватчиков. Офицерский состав врага опасается, что это может быть связано с намерениями начать наступление на правый берег Херсонской области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

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Отмечается, что среди передислоцированных в этот район российских военнослужащих много тех, кто вступил в армию рф в ходе скрытой мобилизации из оккупированного Крыма.

Некоторые офицеры находятся в состоянии паники, считая, что это делается для возможного наступления на правый берег Херсонской области, - сообщили представители партизанского движения.

Также подчеркивается, что пока не понятно, намерено ли российское военное руководство вводить новые резервы в бой в Херсонской области.

Партизаны отмечают, что такие действия противника могут также быть попыткой дезинформировать Силы обороны Украины.

"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье