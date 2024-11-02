"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 66927 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 96492 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 101480 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 124223 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 141097 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 140012 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138537 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 179170 просмотра

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131742 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

Киев  •  УНН

04:25 • 5220 просмотра

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Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали перемещение военной техники после успешного удара по позициям оккупантов в Запорожской области. Наблюдается движение танков, БМД и военных грузовиков с укрепленных позиций в тылу.

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировал перемещение военной техники после удара по оккупантам в Запорожской области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В результате атаки было уничтожено несколько единиц вражеской техники и личного состава.

По информации агентов, в течение нескольких дней наблюдается перемещение танков, БМД и военных грузовиков, которые перевозят личный состав и снаряжение с укрепленных позиций в тылу области.

Партизаны "АТЕШ" обнаружили замаскированный склад боеприпасов оккупантов на Запорожье24 октября 2024, 14:59 • 19068 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье