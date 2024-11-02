"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировал перемещение военной техники после удара по оккупантам в Запорожской области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В результате атаки было уничтожено несколько единиц вражеской техники и личного состава.

По информации агентов, в течение нескольких дней наблюдается перемещение танков, БМД и военных грузовиков, которые перевозят личный состав и снаряжение с укрепленных позиций в тылу области.

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