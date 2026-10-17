Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия "Робоавиа" в Ростовской области, склада МТО ракетной бригады противника, а также железнодорожного моста в Брянской области и складов МТО оккупантов на ВОТ, пишет УНН.

Как указано, "поражение инфраструктуры предприятия, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии, направлено на усложнение производства и поставок БПЛА для российских войск".

Также подтверждено поражение 12 октября 2026 года складского здания материально-технического обеспечения подразделения из состава ракетной бригады противника в районе населённого пункта Латыши Брянской области рф

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала российской федерации", - подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, "16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд логистических объектов российской армии".

Так, в районе населённого пункта Слобода-Селецкая Брянской области рф зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча

Это, как отмечается, призвано усложнить железнодорожную логистику российских оккупационных войск, в частности поставки боеприпасов, топлива и военной техники.

На временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя, зафиксировано поражение складов материально-технических средств российских захватчиков. Кроме того, в районе Малиновки в Донецкой области поражён пункт управления БПЛА противника