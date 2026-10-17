Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства "Робоавіа" у Ростовській області, складу МТЗ ракетної бригади противника, а також залізничного мосту у Брянській області та складів МТЗ окупантів на ТОТ, пише УНН.

Як вказано, "ураження інфраструктури підприємства, яке розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії, спрямоване на ускладнення виробництва й постачання БпЛА для російських військ".

Також підтверджено ураження 12 жовтня 2026 року складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області рф

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу російської федерації", - наголосили в Генштабі.

Окрім того, як повідомили у Генштабі, "16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії".

Так, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області рф зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча

Це, як зазначається, покликано ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

На тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників. Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника