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Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

ЗСУ уразили підприємство «Робоавіа» і склад ракетної бригади рф. Також уражено міст, а також склади та пункт управління БпЛА на окупованих територіях.

Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства "Робоавіа" у Ростовській області, складу МТЗ ракетної бригади противника, а також залізничного мосту у Брянській області та складів МТЗ окупантів на ТОТ, пише УНН.

Підтверджено ураження 16 жовтня 2026 року виробничо-складської будівлі підприємства "Робоавіа" в районі населеного пункту Леніна Ростовської області рф

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, "ураження інфраструктури підприємства, яке розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії, спрямоване на ускладнення виробництва й постачання БпЛА для російських військ".

Також підтверджено ураження 12 жовтня 2026 року складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області рф

- зазначили у Генштабі.

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу російської федерації", - наголосили в Генштабі.

Окрім того, як повідомили у Генштабі, "16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії".

Так, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області рф зафіксовано ураження залізничного мосту через річку Унеча

- вказали у Генштабі.

Це, як зазначається, покликано ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

На тимчасово окупованій території Донецької області, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя, зафіксовано ураження складів матеріально-технічних засобів російських загарбників. Крім того, у районі Малинівки на Донеччині уражено пункт управління БпЛА противника

- ідеться у повідомленні Генштабу.

"Робота по ключових цілях рф триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - підкреслили у Генштабі.

Юлія Шрамко

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