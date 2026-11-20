Генеральная прокуратура России пригрозила международному фонду Wikimedia Foundation, поддерживающему работу «Википедии», признанием «нежелательной организацией». Причиной стали обвинения в якобы антироссийской деятельности на фоне многолетнего конфликта из-за публикаций о войне в Украине. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Российская прокуратура заявила, что выявила признаки информационной кампании, направленной на «дестабилизацию ситуации» в стране.

Фонд предупредили, что продолжение такой деятельности может привести к официальному внесению организации в список «нежелательных».

Этот статус фактически запрещает деятельность организации на территории РФ, предусматривает блокировку её ресурсов и финансовых операций. За сотрудничество с такими структурами российское законодательство допускает уголовное наказание до шести лет лишения свободы.

Почему Кремль преследует «Википедию»

Давление на Wikimedia Foundation усилилось после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фонд отказался удалять материалы о российских военных преступлениях, в частности об убийствах мирных жителей в Буче и бомбардировках Мариуполя.

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В 2022–2023 годах российские суды оштрафовали организацию в общей сложности на 10 миллионов рублей. В конце 2023 года российское отделение Wikimedia объявило о самороспуске из-за угрозы преследования.

С лета 2026 года пользователи в России также начали сообщать о проблемах с доступом к «Википедии» без VPN.

В то же время попытки российских властей создать собственные аналоги онлайн-энциклопедии пока не смогли заменить оригинальный проект.

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