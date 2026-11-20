Российский диктатор владимир путин заявил, что до сих пор не принял окончательного решения об участии в саммите G20 в Соединённых Штатах. По его словам, частые зарубежные поездки неудобны из-за ситуации внутри россии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление путина, пишет УНН.

Глава кремля отметил, что при принятии решения о международных визитах вынужден учитывать внутренние обстоятельства.

Я должен исходить из того, что происходит в стране. И слишком часто выезжать за её пределы не очень удобно