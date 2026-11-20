путин не решается подтвердить поездку в США на саммит G20 — диктатор объяснил причину
Киев • УНН
путин заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в саммите G20 в США. Причиной он назвал внутреннюю ситуацию в России.
Российский диктатор владимир путин заявил, что до сих пор не принял окончательного решения об участии в саммите G20 в Соединённых Штатах. По его словам, частые зарубежные поездки неудобны из-за ситуации внутри россии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление путина, пишет УНН.
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Глава кремля отметил, что при принятии решения о международных визитах вынужден учитывать внутренние обстоятельства.
Я должен исходить из того, что происходит в стране. И слишком часто выезжать за её пределы не очень удобно
Участие в саммите остаётся под вопросом
Таким образом, российский диктатор пока не подтвердил, отправится ли в США для участия во встрече лидеров стран «Большой двадцатки».
Он также не назвал конкретных сроков, когда может принять окончательное решение.
В настоящее время неизвестно, будет ли представлять россию на саммите лично путин или кремль отправит другого должностного лица.
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