російський диктатор володимир путін заявив, що досі не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті G20 у Сполучених Штатах. За його словами, часті закордонні поїздки є незручними через ситуацію всередині росії. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву путіна, пише УНН.

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Очільник кремля зазначив, що під час ухвалення рішення про міжнародні візити змушений враховувати внутрішні обставини.

Я повинен виходити з того, що відбувається в країні. І надто часто виїжджати за її межі не дуже зручно – заявив путін.

Участь у саміті залишається під питанням

Таким чином, російський диктатор поки не підтвердив, чи вирушить до США для участі в зустрічі лідерів країн Великої двадцятки.

Він також не назвав конкретних термінів, коли може ухвалити остаточне рішення.

Наразі невідомо, чи представлятиме росію на саміті особисто путін, чи кремль відправить іншого посадовця.

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