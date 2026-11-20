Генеральна прокуратура росії пригрозила міжнародному фонду Wikimedia Foundation, який підтримує роботу "Вікіпедії", визнанням "небажаною організацією". Причиною стали звинувачення у нібито антиросійській діяльності на тлі багаторічного конфлікту через публікації про війну в Україні. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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російська прокуратура заявила, що виявила ознаки інформаційної кампанії, спрямованої на "дестабілізацію ситуації" в країні.

Фонд попередили, що продовження такої діяльності може призвести до офіційного внесення організації до списку "небажаних".

Цей статус фактично забороняє діяльність організації на території рф, передбачає блокування її ресурсів та фінансових операцій. За співпрацю з такими структурами російське законодавство допускає кримінальне покарання до шести років ув'язнення.

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Тиск на Wikimedia Foundation посилився після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Фонд відмовився видаляти матеріали про російські воєнні злочини, зокрема вбивства цивільних у Бучі та бомбардування Маріуполя.

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У 2022-2023 роках російські суди оштрафували організацію загалом на 10 мільйонів рублів. Наприкінці 2023 року російське відділення Wikimedia оголосило про саморозпуск через загрозу переслідування.

Із літа 2026 року користувачі в росії також почали повідомляти про проблеми з доступом до "Вікіпедії" без VPN.

Водночас спроби російської влади створити власні аналоги онлайн-енциклопедії поки не змогли замінити оригінальний проєкт.

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