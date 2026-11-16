Убийцы Бориса Немцова могли тайно выйти на свободу под предлогом войны против Украины - расследование

Все пятеро осужденных за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова, вероятно, уже находятся на свободе: четверо из них досрочно вышли из колоний, воспользовавшись механизмом заключения контрактов с минобороны РФ для участия в войне против Украины. Об этом идется в расследовании издания «Проект», опубликованном 16 ноября, передает УНН.

При этом трое осужденных, среди которых непосредственный исполнитель убийства, вероятно, даже не попали на фронт, а поселились в Чечне, где ведут обычную жизнь и создают семьи.

Детали

По информации журналистов, досрочно освободиться из мест лишения свободы могли Заур Дадаев, которого российский суд признал непосредственным исполнителем убийства Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

В 2017 году Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы, Анзора Губашева — к 19 годам, а Шадида Губашева — к 16 годам. Согласно приговорам, первые двое должны были оставаться за решеткой до 2035 и 2034 годов, а третий — до 2031 года. Однако источник «Проекта» сообщил, что все трое заключили контракты с российским минобороны, после чего покинули исправительные учреждения. При этом вместо того, чтобы попасть на фронт в Украину, они якобы вернулись в Чечню. По словам собеседника журналистов, Дадаев поселился в отдаленном горном районе республики, а братья Губашевы проживают в микрорайоне «Березка» в Грозном.

Журналисты-расследователи добавляют: освобождение всех троих сопровождалось условием, что мужчины не будут привлекать к себе внимания и разглашать информацию о своем пребывании на свободе.

Чтобы никто не узнал, что вы на свободе, иначе вернетесь в колонии - пересказал условие освобождения собеседник «Проекта».

Как утверждает источник, сейчас все трое ведут обычную гражданскую жизнь, имеют семьи и планируют строительство собственных домов.

Как журналисты установили возможное освобождение Дадаева

По данным расследования, Заур Дадаев, ранее занимавший должность заместителя командира чеченского батальона «Север», мог выйти из исправительной колонии №3 в Иркутске 24 октября 2024 года. Именно в этот день в документах учреждения появилась запись о его увольнении с работы на швейном производстве в связи с этапированием.Однако журналисты не обнаружили никаких сведений, которые свидетельствовали бы о том, что Дадаева перевели в другую колонию. К слову, аналогичная формулировка в документах была использована в отношении еще 98 заключенных этого учреждения, которые подписали контракты с минобороны РФ, отправились на войну против Украины и впоследствии погибли.

Дополнительные свидетельства возможного освобождения Дадаева расследователи нашли в российских государственных базах данных. В частности, в утечках информации Фонда социального страхования обнаружились сведения о его регистрации на хуторе Юкарчой в Чечне, примерно в 80 километрах от Грозного. Кроме того, на имя лица, данные которого совпадают с именем и отчеством Дадаева, в российском «Промсвязьбанке» открыли счет. Привязанный к нему номер телефона принадлежит жене осужденного — сотруднице департамента администрации главы Чечни Ирсане Мукаевой, на которой Дадаев женился в январе 2023 года. 24 октября 2024 года, когда Дадаев, вероятно, покинул колонию, у супругов родилась дочь.

Еще одним обстоятельством, на которое обратили внимание журналисты, стало погашение задолженности перед российским «Сбербанком». В апреле 2026 года чеченские судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении Дадаева по взысканию 1,2 млн рублей. Уже осенью долг погасили. По мнению опрошенного «Проектом» бывшего сотрудника службы судебных приставов, это может свидетельствовать о том, что осужденный вышел на свободу и получил возможность самостоятельно погасить задолженность или распорядиться своим имуществом.

Братья Губашевы также могли вернуться в Чечню

Другие двое осужденных, Анзор и Шадид Губашевы, по данным источника «Проекта», также вышли из колонии и обустраивают свою жизнь в Чечне.

Шадид Губашев, который, согласно материалам уголовного дела, следил за Немцовым и после убийства помогал сообщникам скрываться, сначала отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2021 году его перевели в исправительную колонию в чеченском поселке Чернокозово. По информации журналистов, в октябре 2024 года Шадид женился на Амнат Абалаевой, ранее осужденной по делу о мошенничестве.

Анзор Губашев, получивший 19 лет лишения свободы, отбывал наказание в Карелии, однако впоследствии добивался перевода поближе к родственникам. В декабре 2024 года местом его регистрации, согласно обнаруженным документам, была колония в Чернокозово. По словам источника расследователей, после освобождения Анзор также женился. Вместе с женой он якобы приобрел земельный участок под строительство дома в поселке Гикало, неподалеку от Грозного. Там же, по информации собеседника издания, земельный участок есть и у Шадида Губашева.

Что известно о других фигурантах дела

Всего по делу об убийстве Бориса Немцова российский суд осудил пятерых человек.

Еще один фигурант дела — Темирлан Эскерханов — получил 14 лет лишения свободы, однако досрочно покинул колонию в 2024 году. Тогда российские государственные СМИ сообщали, что он подписал контракт с минобороны и отправился на войну. Однако позднее «Новая газета Европа» выяснила, что Эскерханов мог служить в подразделении, занимавшемся охраной промышленных предприятий в оккупированном Россией Мариуполе, а не непосредственно участвовать в боевых действиях.

Пятый осужденный, Хамзат Бахаев, получил 11 лет лишения свободы. Весной 2026 года срок его заключения закончился.

Организаторов и заказчиков убийства Немцова до сих пор не наказали

Расследователи акцентируют внимание на том, что вопрос о настоящих организаторах и заказчиках убийства Бориса Немцова остается открытым. Согласно официальной версии российского следствия, заказчиком преступления был Руслан Мухудинов, бывший водитель офицера чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. Однако журналисты связывают возможную организацию убийства с представителями чеченского руководства, в частности с Рамзаном Кадыровым, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым и представителями семьи Геремеевых. По информации «Проекта», уголовное производство в отношении организаторов и заказчиков убийства формально продолжается, однако журналисты ставят под сомнение проведение реальных следственных действий.

Контекст

Бориса Немцова, одного из самых известных российских оппозиционных политиков и критиков Владимира Путина, застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в Москве. Политик открыто выступал против российской агрессии в отношении Украины и критиковал действия российских властей.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговоры пятерым обвиняемым в его убийстве. При этом организаторы и заказчики преступления так и не предстали перед судом.